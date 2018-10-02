Kasımpaşa karşılaşması öncesinde ya pılan son taktik idmanda Olcay Şahan’ı yedek takımda oynatan teknik direktör Ünal Karaman tecrübeli futbolcunun isteksiz tavırları sonrasında Olcay’ı idmandan göndermişti. 31 yaşındaki futbolcuyu maç kadrosuna da almayan başarılı çalıştırıcı, yıldız oyuncuya tepkisini açıkça belirtmişti. Ancak Kara man’ın, geçtiğimiz aylarda Tr abzonspor için ‘feda’ diyen Olcay’ı kaybetmek istemediği ve bu nedenle yakın çevresine, “Olcay, her oyuncumuz gibi bizi m için değerli. Herkes fo rma için mücadele ediyor. Olcay da oynama isteğinden dolayı böyl e bir tepki verdi. Ortada başka bir art niyet yok” dediği öğrenildi.

‘Hak eden formayı alır’

Her futbolcunun, teknik heyetin aldığı kararlara saygılı olması gerektiğini vurgulayan deneyimli hocanın, “Kimsenin sözleşmesinde ilk 11’d e oynayacak diye bir şey yazmıyor. Formayı, daha çok isteyen, daha çok mücadele eden giyer. Olcay’ın da bundan sonra forma için daha çok çaba göstermesi gerek” ifadelerini kullandığı belirtildi. Te crübeli futbolcu da dün başlayan Akhisar karşılaşmasının hazırlıklarında takımla birlikte çalıştı.