Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor ’da forma giyen, Afyonspor kaptanı Olcay Şahan, Maçkolik’te Engin Kehale’nin sorularını yanıtladı.

"Beni ilk isteyen galatasaray" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Galatasaray 'dı"

Ailesinin ve kendinin Beşiktaşlı olduğunu söyleyen Olcay Şahan,"İlk beni isteyen Galatasaray’dı. Kulüpler ile anlaşma da sağlanmıştı. Galatasaray ile anlaşma durumum vardı. Biraz bekletildim. İki futbolcu vardı. Hamit abiyle Ambrabatı istemişler, ikisi de olmazsa Olcay’ı alalım demişler. Galatasaray'da olumlu şeyler olacakken, Beşiktaş devreye girdi. Ailem ve kendim Beşiktaşlı. Hiç düşünmeden Beşiktaş'ı seçtim. 5 yıl boyunca da herkese bunu hissettirdim. "Beşiktaşlı Olcay" olarak herkes beni biliyor ve seviyor. İyi ki de böyle oldu" dedi.

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"Kuntz konusunda sabırlı olunması gerek"

"Kuntz ile 1 yıl birlikte çalıştım, çok saygı duyuyorum. Beşiktaş'a transferimde de çok destek olmuştu. Türkiye onun ikinci ülkesi gibi. Beşiktaş’a transferimde de eşiyle konuştuğu diyaloğu anlatırdı. Milli takım için doğru bir tercih. 10 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. Sabırlı olunması lazım. Tek isteğim istikrarı sağlayabilmek. İngiltere’de takımlar hocasıyla küme düşüyor, aynı hocayla çıkmaya çalışıyor. Bizim en büyük eksiğimiz bu. İsterim ki bir takım şampiyon olduğunda diğer takımlar da aynı hocalarla devam etsin. Selçuk İnan bu ülkede yüzü eskidi diye tepki gösterildi ve gönderildi. Türkiye Milli Takımını yönetmek kolay değil."

"Terim'in tarzı Klopp'a benziyor"

"Dünyadan bir teknik direktör seçsem bu Klopp olurdu. Onun sahadaki duruşu, motivasyonu mükemmel. Sahadaki pozitif enerjisi, motive edişi... O tarz hocaları seviyorum. Türkiye’de Klopp’a tarzını benzettiğim hoca ise motivasyon konusunda Fatih Terim’dir"

"Gençleri Süper Lig’e kazandırmak zorundayız"

Afyonspor ile ilgili “Burada olduğum için çok mutluyum. Afyonspor ile futbola döndüğümde bu kadar keyif alacağımı tahmin etmemiştim” diyen Olcay Şahan, “Futbola aç olduğumu gördüm. Şehrin, futbola çok bağlı olduğunu; tesis imkanları ve stadıyla üst ligin takımı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Onlar Süper Lig’e gidemiyorsa, biz takımı oraya taşıyacağız"

Gelecekte Süper Lig’de oynayabilecek kapasitede çok futbolcu olduğunu söyleyen Şahan; "Galatasaray’da oynamış Kaan Baysal, Eray Akar, Yavuz Tek, Furkan Şahin, saydığım bütün isimlerin Süper Lig’de oynaması gerekiyor. Ben de elimden geldiği kadar onlara destek olmak istiyorum. Onlar Süper Lig’e gidemiyorsa, biz takımı oraya taşıyacağız. İnsanların onları görebilmesi için şampiyon olmamız lazım.





Gelecek sezon 1. Lig’de oynamamız gerekiyor. Trabzon’da, Beşiktaş’ta sürekli genç oyunculara ağabeylik yaptım. Burada da aynısını yapıp, yardımcı olmaya çalışıyorum. Yusuf Yazıcı, Uğurcan gibi röportaj vermeleri, ‘Olcay ağabey bize yardımcı oldu’ dediklerinde ben hedefime ulaşmış olurum" dedi.