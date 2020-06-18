Olcay Şahan: Beşiktaş’a karşı güzel bir galibiyet almak istiyoruz

Süper Lig’in 28’inci haftasında cumartesi günü sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek Yukatel Denizlispor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Takımın tecrübeli isimleri arasında yer alan Olcay Şahan, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

Demir Grup Sivasspor karşısında şanssız bir mağlubiyet yaşadıklarını belirten Olcay Şahan ise, “Beşiktaş’a karşı güzel bir galibiyet almak istiyoruz. Bu galibiyeti de taraftarlarımıza armağan etmeyi hedefliyoruz. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Kendi sahamızda oynayacağız ve son dönemde iyi bir çıkış yakaladık. Çok başarılı gidiyoruz. Galip geleceğimize inanıyoruz. Eski takımıma karşı oynamak ayrı bir heyecan veriyor ama şu an heyecanlı değilim. Belki maç saatinde o heyecanı yaşayabilirim. Galip gelmek için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Şu an sadece maça odaklanmış durumdayız. Ligin kalan kısmında galibiyetler alıp iyi bir noktada tamamlamak istiyoruz” diye konuştu.