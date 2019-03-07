Olcay Şahan affedildiğini açıkladı

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla affedildiğini duyurdu.

07 Mart 2019, Perşembe 10:47
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Olcay Şahan affedildiğini açıkladı

Trabzonspor'da sezon başında kadro dışı bırakılan Olcay Şahan affedildi. Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla takıma geri döndüğünü duyurdu. 

31 yaşındaki futbolcu, "Öncelikle takımına yeniden dönmenin mutluluğu içerisindeyim. Yaşanılan bu tatsız süreçte, kendi adıma istemeden de olsa yaptığım yanlışlar ve kırdığım insanlar da var ise onlardan da özür diliyorum. Bildiğiniz üzere yaşadığım bu süreçte artık geride kaldı. Tek düşüncem Büyük Trabzonspor camiasının daha iyi yerlere gelmesini sağlamak ve taraftarımızı mutlu etmektir." ifadelerini kullandı. 

https://www.instagram.com/p/Busq8L-lccZ/
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