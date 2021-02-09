Olcay Orak: Tüm planlarımızı galibiyet üzerine kurduk

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, ligin 19. haftasında 13 Şubat Cumartesi günü karşılaşacağı OGM Ormanspor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başantrenör Olcay Orak yönetiminde tesislerdeki antrenmana milli maç nedeniyle ülkesinde olan Ukraynalı Liudmyla Naumenko ile hafif bir sakatlığı bulunan Manolya Kurtulmuş katılmadı.

Sporcular ısınma hareketlerinin ardından savunma ve hücum çalıştı. Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Orak, kendi sahalarında oynayacakları maçı kazanmak istediklerini belirterek,"Geri kalan haftalarda iyi bir seri yakalamak için bu hafta kazanmamız şart. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtabilirsek, müsabakadan galibiyetle ayrılırız. Tüm planlarımızı galibiyet üzerine kurduk." ifadesini kullandı. (AA)