Trabzonspor , Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Sivasspor 'u konuk edecek. Son iki haftayı Kasımpaşa ve Beşiktaş beraberlikleri ile geçen Bordo-Mavililer, Sivasspor karşısında kazanarak yeniden zirve adayı olmaktan başka bir şey düşünmüyor.

Fırtına'da hedef 30. galibiyet

Bordo-Mavililer, evinde oynadığı son 29 Süper Lig maçını kaybetmedi. Fırtına, Abdullah Avcı önderliğinde bugün Sivasspor'u yenip, seriyi 30 maça çıkartmayı hedefliyor. Karadeniz devi, bu süre içerisinde 18 galibiyet ve 11 beraberlik elde etti. Trabzonspor, Ekim 1988-Nisan 1991 arasında 43 maçlık seri yapmıştı.

Sivas ile 33. randevu

Trabzonspor ile Sivasspor, Süper Lig'de 33. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 32 maçta Trabzonspor'un 15, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 46 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi.

Evinde geçit vermiyor

Trabzon'da oynanan maçlarda da ev sahibi takım üstünlük kurdu. Bordo-Mavililer, sahasındaki 16 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. İki takım arasında geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanırken Sivas'da oynanan maç ise 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

4 oyuncu Sivas maçında oynamıyor

Bordo-Mavili takımda tedavi süreçleri devam eden Dorukhan, Edin Vısca ve Serkan Asan'ın yanı sıra Peres'in de maçta forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Djaniny'in durumu ise belirsiz.

Mustapha Yatabare durdurulamıyor

Sivasspor'un, Süper Lig'de Trabzonspor'a attığı son 5 golün 3'ü Mustapha Yatabare doğrudan katkı verdi. Tecrübeli santrfor, bu süre içerisinde 1 kez Bordo-Mavili fileleri havalandırırken, 2 de gol pası verdi. Malili futbolcu konusunda Karadeniz ekibi özel önlem aldı.

Fırtına zamanı!

Karadeniz devi, Yiğidolar karşısında 3 puana uzanıp yeniden zirve adayı olmaktan başka bir şey düşünmezken karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan yazarımız Olcay Çakır, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu için de dikkat çeken bir görüş paylaştı. İşte Olcay Çakır'ın o yazısı:

"Trabzonspor bugün son haftalara yükselişle giren Sivasspor’u ağırlıyor. Kendisi gibi Avrupa trafiğinde olan rakibi karşısında parolası mutlak galibiyet olacak. Karşılaşma fiziki anlamda çok yıpratıcı geçebilir. İkili mücadele ve sertlikler karşılaşmaya damga vurabilir. Bu ihtimallerin hepsi Avrupa ligi öncesinde sıkıntılı konular. Haliyle Abdullah Avcı bu ihtimalleri düşünerek; kontrollü, sabırlı ve özellikle de top inisiyatifini elinde tutan Trabzonspor izlettirmeyi önceleyebilir. Bu oyuna tribün katkısı şart. Sivasspor Rıza Çalımbay’la birlikte yükseliş eğiliminde. Eksikleri ve yeni gelenleri ile onlarda maç trafiğinde nispeten dinlendikleri bir dönemdeler. Tıpkı rakipleri gibiler ve güçlerini ekonomik kullanma adına akıllarında Avrupa maçları olabilir. Bu durum çoğunlukla bekleyen ve kapılan toplarla da hızlı çıkan Sivasspor ortaya çıkarabilir. Uzun oynayan, orta atarak sonuç alan bir Sivasspor izleyebiliriz yine. Trabzonspor evinde yoğun bir desteği arkasına alacak. Maç başında bu destekle ön alan baskısı birleşirse ilk 45 dakika Trabzonspor adına istenilen sonucu alma anlamı taşır. Maxi Gomez’e taşınacak toplar önemli.

Rekor olabilir

Oyuncu klasına uygun toplar aldığında kendini fevkalade ifade eden bir profil. O nedenle kenarlarda kimlerin olacağı önemli. Trezeguet aklı kalede bir oyuncu. Bu ona istatistik yaptırıyor. Uygun olup olmamaya bakmaksızın sürekli gol atmayı düşündüğü için çoğu kez “gol pası” seçeneklerini heba edebiliyor. Oysa bu konuda doğru eğitimle asist sayısı sezon sonunda rekor olabilir. Trabzonspor orta alanı oturdu. Hamsik’in oyunda kalma süresi uzamaya başladı. Gbamin bu tip maçlarda daha etkili olur. Defansta ise özellikle bekleri yalnızlığa terk edilmezse Trabzonspor, kalesinde sorun yaşamaz. Maxi Gomez ve Umut pozisyon bulur, gol atar gibi duruyor. Ancak Bakasetas ön plana çıkarsa kimse şaşırmasın"