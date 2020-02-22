Olcay Çakır: Trabzonspor bir hikaye yazıyor

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Trabzonspor, 90'da Alexander Sörloth'un ayağından bulduğu golle 1 puanı ve liderliği kurtardı. Fırtına'nın gol makinesi Sörloth ve başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, mücadeleye damga vururken, 90 dakikayı yazarımız Olcay Çakır yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

'Belki de bir hikaye yazıyor'

Trabzonlu seyircilerin ve oyuncuların ümidini koruduğunu ifade eden Çakır, ''Trabzonspor bir hikaye yazıyorsa, bu tip maçları oynamak zorunda. Son dakikalarda gelen golle, Trabzonspor bu sezonun en kritik eşiklerinden birini geçmiş oldu. Atanı ve tutanıyla, belki de bir hikaye yazıyor şu anda Trabzonspor. Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışlarla, Trabzonlu seyircilerin ve oyuncuların ümidini korudu. Yarınki maçla birlikte kartlar yeniden dağıtılacak.'' dedi.

'Beşiktaş sinyalleri verdi'

Beşiktaş'ın iyi oyun sahaya sürdüğünün altını çizen Çakır, "Beşiktaş, önümüzdeki yıllar için Sergen Hoca'yla iyi bir sinerji yakaladığının sinyallerini verdi." dedi.

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