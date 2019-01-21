Geçtiğimiz Aralık ayında Antalyaspor'la yollarını ayıran milli futbolcu Olcan Adın'la ilgili gündeme bomba gibi bir iddia düştü.

Daha önce Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray formaları da giyen 33 yaşındaki yıldız ismin yeni rotasının Makedonya olacağı öne sürüldü.

Makedonya'da yayım yapan Sportmedia adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Shkendija Tetovo kulübü, Olcan'ı transfer etmek için görüşmelere başladı. Yıldız ismin bonservisi elinde bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler