Misli.com 3. Lig'de Darıca Gençlerbirliği ile Büyükçekmece Tepecikspor arasında oynanan karşılaşma 90+5. dakikada Darıca Gençlerbirliği'nde Emre Alan'ın golüyle 1-1 sonuçlandı. Karşılaşma sonrası saha bir anda karıştı ve çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Bu kavga yaklaşık 20 dakika sürerken çevik kuvvet, olaya müdahale etmişti.

Yaşanan olaylar sonrası Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ender Alkan, Instagram üzerinden bir mesaj paylaştı.

İşte Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ender Alkan'ın açıklamaları:

"Maçın büyük bölümünde tek kale oynadığımız ve bir çok pozisyon kaçırdığımız her zaman olduğu gibi centilmence geçirdiğimiz berabere biten bir maç oldu.

Not: Lig, kupa 20 maç oynadık hiç kırmızı kart görmedik duyurulur.

Rakip takımın belki de 1 kere geldiği beceri ve yetenek dolu bir gol atan olaylar olduğunda sakin ve yapıcı davranış gösteren Erçağ kardeşimi ve diğer rakip takım oyuncularını kutlarım. Olayları bizim oyuncularımızın başlattığı söyleyen kim varsa maçın tamamı ve maç sonu çıkan olayların tamamı bizde mevcuttur. Asla böyle olayların içinde olmadık olmayız da olmayacağız inşallah. Futbolun içinde tartışma itişme elbette olur. Ancak bu olayda yerden bir şey almaya çalışan bir oyuncumuza gaddarca, kalleşçe uçarak tekme atan ve sonrasında arkası dönük yerde tedavi olan oyuncumuzda tekme atan sporcu diyemeyeceğim kişi ile ilgili hukuku süreç başlamıştır.

Sonuna kadar sporcu ruhuna yakışan, karakterli centilmen çalışkan kazanmayı ve kaybetmeyi hazmeden gurur duyduğumuz oyuncularımızı yanında ve destekçi olduğumuzun bilinmesini isterim.

Selamlar sevgiler dua ile...

Ender Alkan"