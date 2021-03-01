Olaylı PSV-Ajax maçının ardından PSV taraftarları Tadic'e madeni para fırlattı
Hollanda Ligi'nde şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren PSV-Ajax maçı, futboldan çok yaşanan olaylarla gündeme geldi. Ajax'lı Dusan Tadic'in son dakikada attığı penaltıyla 1-1 biten karşılaşmada, Sırp golcü ile PSV'li Denzel Dumfries, gol sonrasında ve maç bitiminde birbirine girdi. Karşılaşmanın ardından ise öfkesine hakim olamayan PSV taraftarları, Tadic'in takım otobüsüne bindiği esnada madeni para fırlattı.
Hollanda Ligi'nin 24. haftasında şampiyonluğun iki iddialı ekibi lider Ajax ile PSV, Philips Stadı'nda kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele, Ajax'lı Dusan Tadic'in son dakikada attığı penaltıyla 1-1 sona erdi.
Son dakikadaki gol sonrası ortalık karıştı. Tadic'in gol sevincini penaltıya sebebiyet veren PSV'li Denzel Dumfries'e karşı yapınca ortam gerildi. Birbirinin üzerine yürüyen yıldız futbolcuları takım arkadaşları güçlükle ayırırken; kavga maçın bitimiyle de devam etti. Teknik ekibin ve futbolcuların araya girmesiyle taraflar sakinleşti. Karşılaşma sonrasında Sırp golcü, açıklamasında Denzel Dumfries'in kendisine hareket ettiğini söyleyerek kendini savundu.
Atılan bozuk para kafasına isabet etti
Saha içindeki olaylar stat dışına da sıçradı. Bir grup PSV taraftarı, Dusan Tadic'e takım otobüsüne bindiği sırada madeni para attı. Bir taraftarın yakın mesafeden attığı para, Sırp futbolcunun kafasına isabet etti.