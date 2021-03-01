Hollanda Ligi'nin 24. haftasında şampiyonluğun iki iddialı ekibi lider Ajax ile PSV, Philips Stadı'nda kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele, Ajax'lı Dusan Tadic'in son dakikada attığı penaltıyla 1-1 sona erdi.

Son dakikadaki gol sonrası ortalık karıştı. Tadic'in gol sevincini penaltıya sebebiyet veren PSV'li Denzel Dumfries'e karşı yapınca ortam gerildi. Birbirinin üzerine yürüyen yıldız futbolcuları takım arkadaşları güçlükle ayırırken; kavga maçın bitimiyle de devam etti. Teknik ekibin ve futbolcuların araya girmesiyle taraflar sakinleşti. Karşılaşma sonrasında Sırp golcü, açıklamasında Denzel Dumfries'in kendisine hareket ettiğini söyleyerek kendini savundu.

Atılan bozuk para kafasına isabet etti

Saha içindeki olaylar stat dışına da sıçradı. Bir grup PSV taraftarı, Dusan Tadic'e takım otobüsüne bindiği sırada madeni para attı. Bir taraftarın yakın mesafeden attığı para, Sırp futbolcunun kafasına isabet etti.