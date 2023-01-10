Olaylı maçın faturası açıklandı: Tarihi ceza

17 Aralık günü, Avustralya A Ligi maçında Melbourne City ile Melbourne Victory karşı karşıya geldi. Mücadelenin 11. dakikasında ev sahibi takım Aiden O'Neill'in attığı golle 1-0 öne geçti.

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22. DAKİKADA SAHA KARIŞTI

Karşılaşmada dakikalar 22'yi gösterdiğinde sahaya giren bir kişi Melbourne City kalecisi Tom Globver'ın suratına metal bir kovayla vurdu. Yaşanan bu hadisenin ardından saha bir anda karıştı.

Güvenlik güçleri olayları önlemekte zorlanırken, futbolcular ve hakemler için yeterli güvenlik önlemi sağlanamayacağı gerekçesiyle maç tatil edildi.

HAKEM DE YARALANDI

Suratına metal kovayla darbe alan kaleci Glover aldığı darbeyle kanlar içerisinde kaldı. 25 yaşındaki kaleci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Mücadelenin ardından Hakem Alex King'in de yaralandığı öğrenildi. Federasyon yaptığı açıklamada Hakem King'in yaralandığını ifade ederken, durumunun iyi olduğunu da belirti.





TARİHİ CEZA

Avustralya Futbol Federasyonu, Melbourne City ile Melbourne Victory arasında yaşanan olayların incelemesini tamamladı. Verilen kararlara göre; Melbourne Victory'ye 380 bin dolar para cezası ve ertelemeli 10 puan silme cezası verildi.

MAÇLA İLGİLİ KARAR

Puan silme cezası, 2025-26 sezonu sonuna dek bir taraftar olayı yaşanması durumunda devreye girecek. Melbourne City'nin 1-0 üstünlüğü bulunduğu sırada ilk yarıda tatil edilen maç, önümüzdeki haftalarda 22. dakikadan itibaren oynatılacak.





BİRİ LİDER BİRİ SONUNCU

11 haftası geride kalan 12 takımlı Avustralya A Ligi'nde Melbourne City 25 puanla liderlik koltuğunda oturuyoru. Melbourne Victory ise 10 maçta topladığı 10 puanla son sırada bulunuyor.