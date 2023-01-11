Uruguay, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmiş ancak Gana ile oynadıkları maçın ardından yaşananlar gündem olmuştu. Maçın ardından yaşananlar hakkında çarpıcı açıklamalar geldi.





VAR'DAN UYARI GELMEDİ

Gana ile Uruguay arasında oynanan maçın 90+4'üncü dakikasında Edinson Cavani rakip ceza sahası içinde yerde kalmıştı. Uruguay cephesi bu pozisyon sonrası bir penaltı itirazında bulunda ancak VAR'dan da bir uyarı gelmedi ve itirazlar karşılık bulmadı. Gana'yı 2-0 mağlup eden Uruguay, 2022 Dünya Kupası'nda averajla grup aşamasına veda etti.

MUSLERA ÇILGINA DÖNDÜ

Uruguay'ın Dünya Kupası'nda oynadığı maçlarda formasını Sergio Rochet'e kaptıran Fernando Muslera, Gana maçında son düdüğün çalmasının ardından adeta çılgına döndü. Galatasaray 'ın yıldızı son düdük sonrası orta sahaya kadar giderek hakemlere itirazlara başladı. Bu sırada hakemlerin tepkisiz kalması Fernando Muslera'yı daha da sinirlendirdi.

SUAREZ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Güney Kore'nin Portekiz'i mağlup etmesinin ardından Uruguay'ın tecrübeli futbolcusu Luis Suarez büyük bir üzüntü yaşadı. Yedek kulübesinde maç devam ederken ağlamaya başlayan Luis Suarez'in gözyaşları soyunma odasına girene kadar dinmek bilmedi. Öte yandan Uruguay'da Darwin Nunez de maçın son düdüğü sonrası ağladı.





CAVANI, VAR'I YUMRUKLADI

Uruguay'ın tecrübeli futbolcusu Edinson Cavani, Gana maçının ardından hıncını VAR monitöründen çıkardı. Yıldız futbolcu soyunma odasına doğru giderken kenarda duran VAR monitörünü yumrukladı. Edinson Cavani'nin yumruğu sonrası VAR monitörü devrildi.

FIFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Uruguay'ın Gana ile oynadığı maçın ardından yaşananlara dair ilk resmi hamle geldi. FIFA, Gana maçının ardından yaşananlar ve hakeme yönelik tepkiden dolayı Uruguay Futbol Federasyonu, Fernando Muslera, Edinson Cavani, Jose Gimenez ve Diego Godin hakkında disiplin soruşturması başlattı.

CAVANI'DEN SERT SÖZLER

Cadena Ser'e konuşan Uruguaylı yıldız maçta yaşanan olaylar hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Maçın hakemi Alman Daniel Siebert'e sert sözlerle yüklenen Cavani, "VAR'a vurduğum için bana ceza verirlerse, bizi Dünya Kupası'nda eleyen hakemi hapse atmak zorundalar." sözlerini dile getirdi.





"BENİ ENDİŞELENDİRİYOR'

FIFA'dan alacağı ceza hakkında da endişeli olduğunu itiraf eden golcü futbolcu, "Muhtemel bir yaptırım beni endişelendiriyor. Çünkü takım arkadaşlarımdan ve takımımdan ayrı kalabilirim." (Skorer)