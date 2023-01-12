Olaylı derbide yaralanan taraftar taburcu oldu

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında yapılan Göztepe -Altay derbisinde taraftarların yer aldığı tribünden atılan işaret fişeği ile ağır yaralanan ve DEÜ Hastanesinde bir ayı aşkın süredir tedavi gören 45 yaşındaki Göztepe taraftarı Mehmet Çakır, 46 günlük tedavisinin ardından bugün taburcu oldu. Hastaneden çıkmadan önce gerçekleştirilen basın toplantısına Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Göztepe Spor Kulübü Eski Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil, Dokuz Eylül Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Caner Çavdar ve taburcu olan Mehmet Çakır katıldı.

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Çakır, iki büyük operasyon geçirdiğini, hastanede zor zamanlar geçirdiğini anca sağlığına kavuşmaktan ötürü çok mutlu olduğunu söyledi.

"Zorlu bir süreç geçirdim"

Taburcu olmadan önce hastanede basın mensuplarına açıklama yapan taraftar Mehmet Çakır, "Zorlu bir süreç geçirdim. 27 Kasım akşamı acil serviste başlayan serüvenimin bugün 46'ıncı günü. Geçirdiğim iki büyük operasyonun ardından çok şükür durumumu toparladım. Elimde ve vücudumda yanıklar vardı. Zor zamanlar geçirdim ancak hastanedeki ilgi ve alakadan dolayı memnunum. Onlar sayesinde kendimi toparladım. Tedavi sürecim sürecek ve çok daha iyi olacağım" açıklamasında bulundu.

"Ekip çalışması hat safhadaydı"

Mehmet Çakır'ın tedavi sürecinde hekimlerin ekip çalışmasını başarıyla uyguladıklarına vurgu yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Caner Çavdar ise, "Mehmet Bey'in yüzündeki ve akciğerindeki travmayla ilgili kendisine burada bir çok tedavi uygulandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde hekim arkadaşlarımın ekip çalışması hat safhadaydı. Mehmet Bey'in tüm ailesi de yanındaydı, arkadaşları yanındaydı ve bu destek de çok faydalı oldu. Spor camiası ve İzmirliler de kendisine destek oldu. Ben kendisine geçmiş olsun diyorum" dedi.





"Bu kadar hızlı iyileşebileceğini düşünmüyordum"

46 günlük tedavisinin ardından Mehmet Çakır'ın taburcu olma işlemlerinde kendisine eşlik eden Göztepe Eski Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil, Çakır'ın artık kendi ailesinin bir parçası olduğunun altını çizdi. Sepil, "46 gün önce buraya ilk geldiğimizde açıkçası ben Mehmet Çakır'ın bu kadar hızlı iyileşebileceğini düşünmüyordum. Vücudunun çeşitli bölgelerinde oldukça sorun vardı. Ben samimi olarak Türk hastanelerine çok güveniyorum. Türk hekimlerinin başarısının da çok önemli bir örneği oldu. Hekimlerimiz, başhekimimiz ve rektörümüz ilk günden itibaren çok ilgiliydi. Hastane personeli ve yönetimine bundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Devletimiz de bu olayda her türlü imkanı kullandı ve büyük emekleri için Vali Yavuz Selim Köşger'e de teşekkür ediyorum. Talihsiz bir olay yaşandı. Artık Mehmet de hem Göztepe'nin hem de İzmirliler'in bir kardeşi; benim de ailemin bir parçası bundan sonra. İnşallah tamamen iyileşecek ve hep beraber olacağız. Kendisi hazır olduğu zaman maça da gelecek" diye konuştu.

"Hayata tutunmasıyla bir örnek oluşturdu"

Hastanede basın açıklaması yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise, "Allah ailesine, sevenlerine ve bize bağışladı kendisini. 27 Kasım günü centilmenlik ve dostluk içerisinde geçmesini beklediğimiz bir spor karşılaşması oynandı Göztepe ve Altay arasında. Ne yazık ki talihsiz bir olay yaşandı ve Mehmet Çakır kardeşimiz çok ciddi bir şekilde yaralanarak, ağzında işaret fişeği patlamış bir halde bizim hastanemize geldi. O süreçte hekim arkadaşlarımızın da çok büyük çabaları oldu. Öncelikle acilde gerekli müdahaleler yapıldı. Daha sonra da yoğun bakım ve servislerde ilgili tüm birimlerdeki hocalarımız çok hızlı vaziyet aldılar. Mehmet Çakır kardeşimiz 46 gün gibi bir süre sonrasında taburcu olacak duruma geldi. İlk haberi aldığımızda, çok daha kötü bir durum olur mu diye endişe yaşamıştık ama bugün çok mutluyuz. Kendisi çok şükür şu an sağlıklı, ufak tefek, zaman içerisinde atlatacağı sorunlarla kendisini uğurluyoruz. Şu an ağzında ve çenesinde ufak tefek sorunları var. Onu da 6 ay içerisinde göreceği tedaviyle inşallah atlatmış olacak. Burada kendisinin de gayreti çok önemliydi, moralini hiç bozmadı. Hayata tutunmasıyla bir örnek oluşturdu. Biz bir daha böyle olayların yaşanmamasını umuyoruz" sözlerine yer verdi.

Mehmet Çakır, daha sonra DEÜ Rektörü Hotar tarafından kendisine hediye edilen çiçek ve Göztepe kulübü tarafından kendisi adına hazırlanan forma ile poz vererek hastaneden evine uğurlandı.(İHA)