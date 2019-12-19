Ziraat Türkiye Kupası’ndaki farklı Tuzlaspor galibiyeti bile Galatasaray’da moralleri yerine getirmeye yetti. Tam da ligde galibiyet serisine geçmeyi planlarken, 10 kişilik Ankaragücü’nden son dakikalarda 2 gol yiyerek yarışta yara alan Sarı- Kırmızılılar, şampiyonluk yolundaki diğer rakiplerinin de puan kaybetmesiyle bir nebze olsun rahat nefes almıştı. Cim Bom bu kez de, elenme baskısını ciddi şekilde üzerinde hissettiği kupada, 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Tuzlaspor’u 4-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Rakip 2. ligde olmasına rağmen, hem ortaya konan mücadele hem de istekli futbol, uzun süre sonra teknik direktör Fatih Terim’in yüzünü güldürdü.

‘Sen mafya mısın’ çıkışı

Özellikle Galatasaray altyapısında oynayan Gökhan Çıra’nın ilk maçtan sonraki, “Büyüklük isimle olmuyormuş” paylaşımları ve olayın ardından Terim’e yönelik, “Sen mafya mısın” yönündeki çıkışı büyük tepki çekti. Florya’daki altyapıdan çıkan birçok oyuncu, paylaşımlarıyla Galatasaray’da önce düzgün karakterin öğretildiğine vurgu yaparak, Gökhan Çıra’yı eleştirdi. Tuzla’nın hocası Gürses Kılıç’ın, “Galatasaray’ı basa basa yendik, bize Şampiyonlar Ligi kadrosuyla geldiler” sözleri de, tepkilere tuz biber ekti. Üst üste gelen bu açıklamalarla Galatasaray’da tam anlamıyla büyük bir kenetlenme yaşanıyor.

Hedef Göztepe deplasmanı

Sarı-Kırmızılılar bu kenetlenme ortamıyla beraber yeniden çıkış yakalamanın peşinde. Galatasaray, Süper Lig’in 16. haftasında cumartesi akşamı Göztepe deplasmanına çıkacak. Cim Bom’da plan hem bu maçtan hem de ilk yarının son haftasındaki Antalyaspor karşılaşmasından 3’er puan elde edip devre arasına mümkün olan en iyi şekilde girebilmek.