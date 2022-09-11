Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe 'ye 2-1 mağlup olmalarının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Surkis sarı-lacivertlilerin büyük bir ceza alacağından emin olduğunu söyledi.

KIEV'İ YENDİ SIRADAKİ TAKIM RENNES

Ligde haftayı BAY geçen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında perşembe akşamı deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Sarı-lacivertliler Kiev'i Gustavo Henrique ve Michy Batshuayi'nin golleri ile 2-1 mağlup etmişti.









LUCESCU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Fenerbahçe'nin 2-1 yendiği Dinamo Kiev aldığı sakatlık haberleriyle yıkıldı. Öte yandan Teknik Direktör Lucescu maç sonunda sarı-lacivertlilerin futboluna tepki göstermişti.

Fenerbahçe karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında Jorge Jesus ve sarı-lacivertli futbolculara tepki gösteren Mircea Lucescu, "Maç içinde 2 tane oyuncum sakatlandı. Kalecim hastanede, o da sakatlandı. Forvetimi defansa çekmek zorunda kaldım. O yüzden çok zor koşullarda oynadık. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz ama Avrupa seviyesinde böyle oynamamaları lazım. Çok fazla faul yapıldı. Oyuncular biraz simülasyon yaptılar. Çok da agresif bir maçtı" demişti.

"ŞİDDETE TEŞVİK EDİLDİLER"

Fenerbahçeli futbolcuların şiddete teşvik edildiğini vurgulayan Rumen çalıştırıcı, "Fenerbahçeli futbolcuların üzerinde baskı vardı. Şiddete teşvik edildiler ve şiddetle karşılık verdiler. Bu maçtan önce rövanştan ve intikamdan bahsediyorlardı. Biz onları Şampiyonlar Ligi'nden eledikten sonra" açıklamasını yaptı.

BAŞKAN SURKİS: F.BAHÇE'NİN BÜYÜK BİR PARA CEZASI ALACAĞINA EMİNİM

Fenerbahçe'nin ceza alması gerektiğini söyleyen Surkis, "UEFA'nın, Fenerbahçe taraftarının yaptıklarından dolayı tepki göstereceğine ve Fenerbahçe'nin büyük bir para cezası alacağına eminim. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında da bize çok sert davrandılar. Taraftarın eylemlerini yetkililer değerlendirecektir. Bugünün futbolunda böyle davranışlara yer yok." ifadelerini kullandı.

Dinamo Kiev maçının ardından teknik direktör Mircea Lucescu'nun yaptığı açıklamalara katıldığını söyleyen Surkis, "Mircea Lucescu ile aynı fikirdeyim. Hakem bu maçın üstesinden gelemedi. Shaparenko'nun bacağı kopuyordu, VAR hiçbir şey yapmadı." diyerek sözlerini noktaladı.

KIEV'E İLKİ YAŞATTI

Ayrıca 2020-21 Avrupa Ligi son 16 turunda Villarreal ile oynadığı iki maçı da kaybeden Dinamo Kiev, Kasım 1992’den bu yana bu turnuvada ilk kez üst üste 3 mağlubiyet aldı.

Milliyet





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