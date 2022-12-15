Olay Ömer Faruk Beyaz gelişmesi! Ezeli rakibe transfer...

Fenerbahçe 'nin Arda Güler'den önce piyasaya sunmaya hazırlandığı Ömer Faruk Beyaz büyük beklentilerle Fenerbahçe A takımına kadar yükselmişti.

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BELÖZOĞLU’DAN PAZUBANDINI ALMIŞTI AMA…

Emre Belözoğlu veda maçında oyundan çıkarken genç futbolcuya kaptanlık pazubandını vererek büyük jestte bulunmuş fakat Ömer Faruk Beyaz sezon sonunda sürpriz bir kararla Fenerbahçe'den ayrılarak Stuttgart'a transfer olmuştu.

ALMANYA'DA İSTEDİĞİNİ BULAMADI

Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'de yeterince forma şansı bulamadığı ve Avrupa hayali kurduğunu gerekçe göstererek Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olmuştu.





MADGEBURG’DA 69 DAKİKA OYNAYABİLDİ

Stuttgart'ta futboldan uzak kalan ve sadece 79 dakika süre alan Ömer Faruk Beyaz, daha sonra Magdeburg'a kiralandı. Genç futbolcu Magdeburg takımında da toplamda 69 dakika forma şansı bulabildi.

YETERİNCE OYNATMADILAR

Ömer Faruk Beyaz'ın Magdeburg takımında 69 dakika forma şansı bulabilmesi Stuttgart cephesinde büyük tepkiye yol açtı. Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat, Bild'e Ömer Faruk için, "Magdeburg'da oynayacak niteliklere sahip olduğuna inanıyorum. Sahada değilse, orada iyi takımlarınız olmalı" diye isyan etti.

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‘BİZE ÇOK UYUYOR’ DEMİŞTİ AMA…

Magdeburg Sportif Direktörü Otmar Schork ise, Ömer Faruk Beyaz için, "Ömer esnek şekilde kullanılabilir bir oyuncu ve hücum hattımız için canlandırıcı bir unsur olacak. Ömer bizim oyun felsefemize çok uyuyor" demişti.

STUTTGART: ÖMER’E KULÜP ARANIYOR

Magdeburg'a kiralık gönderdiği Ömer Faruk Beyaz, yeniden Stuttgart ile antranmanlara çıkmaya başladı. Bundesliga ekibi resmi Twitter hesabı üzerinden 19 yaşındaki oyuncuya kulüp aradıklarını duyurdu.





‘GÖRÜŞMELER YAPILIYOR’

Açıklamada; "Ömer Faruk Beyaz, VFB Stuttgart ile antrenmanlara çıkıyor. Aynı zamanda kiralık sözleşmesinin erkenden sona erdirilmesi ve devre arasından sonra maçlara çıkabileceği diğer kulüplerle görüşmeler yapılıyor" ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY, ÖMER FARUK’U İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; gittiği kulüplerde bir türlü dikiş tutturamayan Ömer Faruk için Türkiye’den sürpriz bir girişim geldi. Fenerbahçe’nin ezeli rakibi Galatasaray , Ömer Faruk Beyaz’ı kadrosuna katmak için harekete geçti.





Ara transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'dan ses getirecek bir hamle geldi. Bu sezon 3 yerli kuralı nedeniyle fazlasıyla zorlanan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ömer Faruk Beyaz için girişimlere başladı.

ÇOK ÖNEMLİ BİR YETENEK

Sarı-Lacivertliler'in son dönemde altyapıdan çıkardığı en önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen 19 yaşındaki futbolcu geçen yıl sözleşmesinin bitmesinin ardından tartışmalı bir şekilde Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ın yolunu tutmuştu. Ancak Ömer Faruk Beyaz, Almanya'da beklentileri bir türlü karşılayamadı. Stuttgart kulübü önceki gün yaptığı açıklamada, Magdeburg'a kiraladığı genç oyuncuya yeni kulüp aradıklarını duyurdu.

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BURUK ONAY VERDİ, GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Alınan bilgilere göre Galatasaray bu gelişme sonrası harekete geçti. Yönetimin Teknik Direktör Okan Buruk'tan alınan onay sonrası hem Alman kulübü hem de Ömer Faruk Beyaz'ın menajeriyle görüşmelere başladığı öğrenildi.

FARKLI FORMÜLLER MASADA

Sarı-Kırmızılılar'ın transferde farklı formüller üzerinde durduğu belirtiliyor. Yönetimin yıldız futbolcunun haklarını aldıktan sonra sezon sonuna kadar kiralık olarak farklı bir takımda oynamasını planladığı gelen bilgiler arasında.

SÜPER LİG'DE 5 MAÇA ÇIKTI

Ömer Faruk Beyaz kariyeri boyunca 5 kez Süper Lig maçına çıkarken 11 kez de Türkiye U21 takımında şans buldu. (Takvim)