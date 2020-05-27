Mercedes, 2020 sonrası için Formula 1'le olan anlaşmasını henüz uzatmadı ve oldukça uzun zamandır spordan çekilebilecekleri yönünde iddialar bulunuyor. Mercedes her seferinde bu iddiaları yalanladı ancak son dönemde bu iddialar yeniden başladı. Kendi internet sitesine konuşan eski Minardi F1 takımının patronu Giancarlo Minardi, hem Renault hem de Mercedes'in 2021 sonrasında F1'den çekilebileceğini belirtti.

Minardi, “Renault bu günlerde ana şirketin işlerini ve hesaplarını yoluna sokmak için finansal anlamda önemli hükümet yardımları istemekle meşgul. Tam da bu yüzden F1 projesini 2021'in ötesine taşıyabilmelerini zor buluyorum. Şu anda kazanan bir yapıdan bahsetmediğimiz için olası bir alıcı bulmaları da kolay olmayacak. Yurt dışındaki söylentilerde, 2021'in sonunda takımı satmaya hazır olan ve F1'de sadece bir motor tedarikçisi olarak kalacak bir Mercedes'ten bahsediliyor. Şu anki Mercedes Başkanı Ola Kallenius, Avustralya GP'sinde görüldüğü üzere selefine kıyasla takım üzerine çok daha büyük bir güce sahip. Toto Wolff [Avustralya GP'de] yarışmaktan yana olsa da, Kallenius bunu reddetti. Renault ile karşılaştırıldığında Mercedes, kazanan ve son derece organize bir ekip. Bu nedenle alıcı bulmaları zor olmayacak. Ancak kaotik bir durumla karşı karşıyayız. Concorde Anlaşması henüz imzalanmadı ve Liberty Media yeni bir takım bulamadı." dedi.

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