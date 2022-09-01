İngiltere Premier Lig devi Chelsea, transfer döneminin son gününde büyük bir hamleye imza atabilir.

Daily Mail'de yer alan habere göre kulübün yeni sahibi Todd Boehly, Teknik Direktör Thomas Tuchel'in kadrosunu büyük isimlerle güçlendirmek istiyor ve bu nedenle gündeme PSG'deki durumu belirsiz olan Neymar gelebilir.

PSG'nin ekonomik taleplerinin karşılanması halinde transfere sıcak bakabileceği aktarılırken, Chelsea'nin Brezilyalı yıldız için şansını deneyeceği iddia edildi.

Mali şartlar

Öte yandan Neymar'ın yüksek maaşı ve bonservis bedeli İngiliz devi için transferi zora sokabilir. Hem futbolcu hem de PSG'nin transfer için talep edecekleri ücretleri düşürmesi beklenmiyor. Bu sebeple transferin gerçekleşme olasılığı yüksek değil.

Kalmak istiyor

Her ne kadar Chelsea'den kendisine bir ilgi olsa da Neymar, Paris'te Lionel Messi ile aynı takımda kalmak istiyor. Son yıllarda Brezilyalı yıldız PSG'yi yalnızca eski takımı Barcelona için bırakabileceğini belirtmişti.

Sezona fırtına gibi başladı

PSG'de geçirdiği diğer sezonların aksine Neymar bu yıla adeta fırtına gibi başladı. 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız 6 maçta, 9 gol ve 6 asistlik başarılı bir performans gösterdi.

Neymar-Mbappe krizi

Sezonun başlangıcında ise PSG'de Neymar-Mbappe krizi meydana geldi. İki yıldız futbolcunun penaltı vuruşu konusunda yaşadığı anlaşmazlık, basına ve sosyal medyaya yansımıştı. Kulüp ise yapılan görüşmeler sonucunda sorunun ortadan kalktığını belirtmişti

Tarihi bonservis

2017 yılında 222 milyon Euro'luk, Avrupa futbolunu adeta sarsan bonservis bedeli ile PSG'ye transfer olan Neymar, performansıyla sık sık eleştirilerin odağında yer almıştı. 30 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon PSG ile 28 maçta 13 gol ve 8 asistlik performans göstermişti.



