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Olay adam Mbaye Diagne fırına sığındı! Aracını kaçırdılar...

Galatasaray sonrası bu sezon Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te dikkat çeken performansa imza atan Mbaye Diagne yine gündem oldu. Saha dışı yaşadıklarıyla bildiğimiz Senegalli oyuncu bu kez ilginç bir olaya konul oldu. Özel şoförü yıldız futbolcuyu bırakınca ortaya ilginç anlar çıktı.

03 Ocak 2023, Salı 08:31 Son Güncelleme:
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Olay adam Mbaye Diagne fırına sığındı! Aracını kaçırdılar...

Süper Lig 'de ilk olarak Kasımpaşa'da forma giyen ve gösterdiği performans ile 13 milyon euro bonservis bedeli ile Galatasaray 'a transfer olan Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı takımda beklenen performansı bir türlü gösteremedi. Galatasaray'dan Club Brugge'ye kiralık giden golcü, Belçike ekibinde de istenileni veremedi.


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AKILALMAZ OLAY!

Galatasaray ayrılğıı sonrası Fatih Karagümürük forması giymeye başlayan Mbaye Diagne gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon 8 gol atan futbolcu bir kez daha saha dışı olaya konu oldu. Senegalli futbolcu Diagne özel şoförünün ihanetine uğradı! Diagne bir mekândayken, şoförü araçla birlikte kaçtı!

BEKLETİLMESİNE KIZDI

Kelebek'te yer alan habere göre; Fatih Karagümrük'de forma giyen Senegalli futbolcu Mbaye Diagne’nin başına önceki gece Ataşehir’de akıl almaz bir olay geldi. Diagne bir mekândayken, iddiaya göre kendisini saatlerce bekletmesine kızan şoförü içindeki özel eşyalarla birlikte aracı alıp sırra kadem bastı.


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FIRINA SIĞINDI, YARDIM İSTEDİ

Mekân çıkışı aracını bulamayan ve şoförüne de ulaşamayan Mbaye Diagne, yakındaki bir fırının Sahibinden yardım istedi. Saatlerce fırında oturarak şoförüne ulaşmaya çalışan futbolcunun imdadına bekçiler ve polisler koştu.


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ÜMRANİYE'DE BULDULAR

Şoförün Ümraniye’deki bir eve gittiği tespit edildi. Polisle beraber eve giden futbolcu, şoföründen şikâyetçi oldu. Mbaye Diagne mekân çıkışı şoförüne ulaşamayınca bir fırına girip yardım istedi. Fırına polis çağrıldı.


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