La Liga'da şampiyonluğa koşan Barcelona'nın Manchester United forması giyen İngiliz golcü Marcus Rashford'ı transfer etmek istediği öne sürülmüştü. Konu hakkında ESPN'e konuşan bir kulüp yetkilisi ise söz konusu dedikodular hakkında olay bir açıklama yaptı.

Adı açıklanmayan üst düzey yönetici, United ile sözleşmesi devam eden bir oyuncuya yaklaşmak istemediklerini söylerken "Rashford'la ilgilenmek Cindy Crawford ya da başka bir süpermodelle çıkmak istemek gibi bir şey." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler