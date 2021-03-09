Olaf Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Top (Solo), Mid, Jungle Olaf İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
Olaf, League of Legends'de hatırı sayılır bir savaşçı ve aynı zamanda bir tank şampiyonudur. Ayrıca oldukça sağlam bir junglerdır. Hızını almış bir Olaf'ı durdurmak mümkün değildir. Olaf şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerini haberimizde bulabilirsiniz.
Olaf, League of Legends'de hatırı sayılır bir savaşçı ve aynı zamanda bir tank şampiyonudur. Ayrıca oldukça sağlam bir junglerdır. Hızını almış bir Olaf'ı durdurmak mümkün değildir. Olaf şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimleri için detayları incelebilirsiniz
Başıbozuk Olaf
Başıbozuk Olaf, durdurulamaz bir yıkım gücüne sahiptir. Bu muhteşem savaşçının tek arzusu savaşın ihtişamı içinde can verebilmektir. Freljord'un acımasız Lokfar yarımadasından olan bu şampiyon, yıllar öncesinde bir kahinden huzur içinde can vereceğine dair bir kehanet almıştır. Fakat bu Olaf'a göre korkaklar için bir ölüm şekliydi. Bu tür bir ölüm şekli hem kendisi hem de halkının gözünde bir hakaretti.
Olaf hiddetinden ve azminden tüm dünyayı köşe bucak dolaştı. Sayısız büyük savaşta sayısız savaşçı katletti. Fakat yinede kendisine "Dur" diyebilecek bir rakiple henüz karşılaşmadı. Kışın Pençesi'nin zalim bir fedaisi olarak savaşmaya devam etmektedir ama kendi sonunu aramaktan da asla vazgeçmiyor.
Başıbozuk Olaf Oynanış Biçimi
Olaf gibi güçlü bir şampiyonun pasif skili olan Başıbozuk Hiddeti, şampiyonun eksik olan her 1% can değeri için kendisine saldırı hızı kazandırır.
Klavyenizden Q tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Balta Fırlat, şampiyonun hedef konuma saplamak için fırlattığı balta, yolda biçtiği hedeflere fiziksel hasar verir. Hareket hızlarını 2.5 saniyeye kadar azaltır. Balta ne kadar uzağa fırlatılırsa, yavaşlatma etkisi o kadar artar. Fakat asla 1.5 saniyeden az olmaz. Şampiyon baltasını yerden alırsa, bu yeteneğinin bekleme süresi azalır.
Klavyenizden W tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Hırçın Saldırı, 6 saniye kadar can çalma elde eder. Ek saldırı hızı artar. Bu süre boyunca şampiyon tüm kaynaklardan elde ettiği iyileşme etkisi ile can yeniler.
Klavyenizden E tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Pervasız Vuruş, baltalarını hiddetle savurarak, hedefine gerçek hasar verir. Bu yeteneğin verilen toplam hasarın %30 kadarına eşittir. Fakat hedefin katledilmesi halinde bu bedel geri alınır. Normal saldırılar skilin bekleme süresini azaltır.
Son olarak klavyenizden R tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Ragnarok, pasif halde iken şampiyon büyü direnci elde eder. Aktif halde ise şampiyon üzerindeki tüm zayıflatma etkilerinden kurtulur. Sonraki 6 saniye boyunca bu etkilere bağışıklık kazanır. Ayrıca skilin pasif kısmını kaybederek saldırı gücü elde eder. Rakiplere doğru hareket ettiğinde 1 saniyeliğine ilave hareket hızı kazanır.
Başıbozuk Olaf S11 Rün Dizilimi
Olaf şampiyonu S11 yeni sezon rün rehberi;
İsabet
Yenilmez
Zafer
Efsane: Çeviklik
Son Direniş
Büyücülük
Bulut Pelerini
Suda Yürüyen ve ayrıca;
+ %9 Saldırı Hızı
+ 10 Değişken Kuvvet
+ 5 Zırh
Başıbozuk Olaf S11 Yetenek Skilleri
Olaf şampiyonunun S11 yeni sezon yetenek dağılımı;
Balta Fırlat: 1- 4- 5- 7- 9
Hırçın Saldırı: 2- 14- 15- 17- 18
Pervasız Vuruş: 3- 8- 10- 12- 13
Ragnarok: 6- 11- 16
Başıbozuk Olaf S11 Counter Pickler
Olaf şampiyonunun zayıf olduğu şampiyonlar;
Yorick
Volibear
Kayle
Kennen
Pantheon
Başıbozuk Olaf Full Build S11 Eşya Dizilimi
Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana doğru, kısa mesafe kat etmesini sağlar.
Çarp: Hedefindeki canavara ya da rakibin minyonlarına 390 ile 1000 arasında gerçek hasar verir. Canavarlara karşı uygulandığında ise şampiyonun azami can miktarı bağlı olarak can yenilemesi sağlanır.
Közbıçak
Kara Balta
Ölümün Dansı
Merkür'ün Adımları
Çivili Zırh
Ruh Gömleği
Başıbozuk Olaf Kostümleri
Olaf şampiyonunun tüm kostümler;
Klasik Kostüm
Tel Balta Kostümü
Buzul Kostümü
Brolaf Kostümü
Pentakill Kostümü
Yağmacı Kostümü
Kasap Kostümü
SKT T1 Kostümü