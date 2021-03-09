Olaf, League of Legends'de hatırı sayılır bir savaşçı ve aynı zamanda bir tank şampiyonudur. Ayrıca oldukça sağlam bir junglerdır. Hızını almış bir Olaf'ı durdurmak mümkün değildir. Olaf şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimleri için detayları incelebilirsiniz

Başıbozuk Olaf

Başıbozuk Olaf, durdurulamaz bir yıkım gücüne sahiptir. Bu muhteşem savaşçının tek arzusu savaşın ihtişamı içinde can verebilmektir. Freljord'un acımasız Lokfar yarımadasından olan bu şampiyon, yıllar öncesinde bir kahinden huzur içinde can vereceğine dair bir kehanet almıştır. Fakat bu Olaf'a göre korkaklar için bir ölüm şekliydi. Bu tür bir ölüm şekli hem kendisi hem de halkının gözünde bir hakaretti.

Olaf hiddetinden ve azminden tüm dünyayı köşe bucak dolaştı. Sayısız büyük savaşta sayısız savaşçı katletti. Fakat yinede kendisine "Dur" diyebilecek bir rakiple henüz karşılaşmadı. Kışın Pençesi'nin zalim bir fedaisi olarak savaşmaya devam etmektedir ama kendi sonunu aramaktan da asla vazgeçmiyor.

Başıbozuk Olaf Oynanış Biçimi

Olaf gibi güçlü bir şampiyonun pasif skili olan Başıbozuk Hiddeti, şampiyonun eksik olan her 1% can değeri için kendisine saldırı hızı kazandırır.

Klavyenizden Q tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Balta Fırlat, şampiyonun hedef konuma saplamak için fırlattığı balta, yolda biçtiği hedeflere fiziksel hasar verir. Hareket hızlarını 2.5 saniyeye kadar azaltır. Balta ne kadar uzağa fırlatılırsa, yavaşlatma etkisi o kadar artar. Fakat asla 1.5 saniyeden az olmaz. Şampiyon baltasını yerden alırsa, bu yeteneğinin bekleme süresi azalır.

Klavyenizden W tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Hırçın Saldırı, 6 saniye kadar can çalma elde eder. Ek saldırı hızı artar. Bu süre boyunca şampiyon tüm kaynaklardan elde ettiği iyileşme etkisi ile can yeniler.

Klavyenizden E tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Pervasız Vuruş, baltalarını hiddetle savurarak, hedefine gerçek hasar verir. Bu yeteneğin verilen toplam hasarın %30 kadarına eşittir. Fakat hedefin katledilmesi halinde bu bedel geri alınır. Normal saldırılar skilin bekleme süresini azaltır.

Son olarak klavyenizden R tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Ragnarok, pasif halde iken şampiyon büyü direnci elde eder. Aktif halde ise şampiyon üzerindeki tüm zayıflatma etkilerinden kurtulur. Sonraki 6 saniye boyunca bu etkilere bağışıklık kazanır. Ayrıca skilin pasif kısmını kaybederek saldırı gücü elde eder. Rakiplere doğru hareket ettiğinde 1 saniyeliğine ilave hareket hızı kazanır.

Başıbozuk Olaf S11 Rün Dizilimi

Olaf şampiyonu S11 yeni sezon rün rehberi;

İsabet

Yenilmez

Zafer

Efsane: Çeviklik

Son Direniş

Büyücülük

Bulut Pelerini

Suda Yürüyen ve ayrıca;

+ %9 Saldırı Hızı

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 5 Zırh

Başıbozuk Olaf S11 Yetenek Skilleri

Olaf şampiyonunun S11 yeni sezon yetenek dağılımı;

Balta Fırlat: 1- 4- 5- 7- 9

Hırçın Saldırı: 2- 14- 15- 17- 18

Pervasız Vuruş: 3- 8- 10- 12- 13

Ragnarok: 6- 11- 16

Başıbozuk Olaf S11 Counter Pickler

Olaf şampiyonunun zayıf olduğu şampiyonlar;

Yorick

Volibear

Kayle

Kennen

Pantheon

Başıbozuk Olaf Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana doğru, kısa mesafe kat etmesini sağlar.

Çarp: Hedefindeki canavara ya da rakibin minyonlarına 390 ile 1000 arasında gerçek hasar verir. Canavarlara karşı uygulandığında ise şampiyonun azami can miktarı bağlı olarak can yenilemesi sağlanır.

Közbıçak

Kara Balta

Ölümün Dansı

Merkür'ün Adımları

Çivili Zırh

Ruh Gömleği

Başıbozuk Olaf Kostümleri

Olaf şampiyonunun tüm kostümler;

Klasik Kostüm

Tel Balta Kostümü

Buzul Kostümü

Brolaf Kostümü

Pentakill Kostümü

Yağmacı Kostümü

Kasap Kostümü

SKT T1 Kostümü