Ola Solbakken imzayı attı

Ola Solbakken'in yeni takımı belli oldu. Uzun süre ismi Galatasaray 'la anılan 24 yaşındaki kanat oyuncusu İtalya Serie A ekibi Roma ile sözleşme imzaladı.

Roma, 24 yaşındaki Norveçli oyuncunun transferini açıkladı. Ola Solbakken'in ismi uzun süre Galatasaray'ın gündeminde kalmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Sarı-Kırmızılı takım sezon başında da Norveçli oyuncu için girişimde bulunmuştu.









ROMA'YA 3 GOL ATMIŞTI!

Roma'da 18 numaralı formayı giyecek Solbakken'in 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı. Genç oyuncu ocak ayından itibaren Roma forması giyebilecek.

Solbakken 2021 yılında Konferans Ligi'nde eşleştikleri Roma'ya iki maçta toplam 3 gol atmayı başarmıştı. Bodo/Glimt'in ilk kazandığı 6-1'lik karşılaşmada iki gol atarak Mourinho'nun dikkatini çekmişti.

Kariyerine Rosenborg'da başlayan genç oyuncu 2020-21 sezonunda Bodo-Glimt'e transfer olmuştu. Kariyeri boyunca 134 maça çıkan Solbakken 26 gol atma başarısı gösterdi.

Genç kanat oyuncusu ayrıca 4 kez Norveç A Milli Takım forması giydi.