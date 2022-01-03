2021-22 İstanbul Okul Sporları Basketbol Genç Erkek Finali'nde Özel Anakent Lisesi ile karşılaşan ve kadrosunu Anadolu Efes Genç (U18) Takımı'nın oluşturduğu Bahçeşehir Okyanus Koleji Basketbol Takımı, mücadeleden 62-56 galip ayrılarak İstanbul Şampiyonu oldu.

Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 45-33 önde tamamlayan Bahçeşehir Okyanus Koleji Basketbol Takımı, rakibini yenerek şampiyonluğa ulaştı.

VOLEYBOLDA DA 1'İNCİLİK GELDİ

Kemerburgaz Okyanus Koleji Genç Kızlar Voleybol Takımı da, İstanbul Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda 1'inci oldu.

Bahçelievler Tozkoparan Spor Salonu'nda oynanan final maçında Doğa Koleji'ni 3 - 0 mağlup eden Kemerburgaz Okyanus Koleji, erkek basketbol takımının ardından voleybolda da şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Öte yandan aynı turnuvanın erkek kategorisinde ise Avcılar Okyanus Koleji Genç Erkek A Voleybol Takımı da İstanbul 2'ncisi oldu.

DHA