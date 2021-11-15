Okulların açılması oyun satışlarını etkiledi

Türkiye’nin öncü oyun ve e-pin satış sitelerinden oyunfor.com’un her ay açıkladığı satış verileri doğrultusunda, pandeminin etkileri ve kapanma uygulamaları ile birlikte 2020’nin ortalarından geçtiğimiz yaz sonuna kadar artış göstermeye devam eden ve önceki yılların çok üstünde seyreden oyun satışları okulların açılmasıyla birlikte düşüşe geçerek normal seviyelerine döndü.

Uluslararası 85 oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası Oyunfor, her ay açıkladığı verilerle Türkiye oyun sektörüne ışık tutmaya devam ediyor. Açıklanan verilere göre oyun ve oyun içi satışları ekim ayında, eylül ayına kıyasla %5 oranında azalırken geçtiğimiz yılın ekim ayına kıyasla %8 oranında azaldı. Pandeminin etkileri ile birlikte 2020’nin ortalarından geçtiğimiz yaz sonuna kadar artış göstermeye devam eden ve önceki yılların çok üstünde seyreden oyun satışları okulların açılmasıyla birlikte düşüşe geçti. Eylül ayında düşüşe geçen satışlar, ekim ayında da düşüşünü sürdürerek pandemi öncesi normal seviyelerine dönmüş oldu.

‘Mobil battle royale’ trendi devam ediyor

Oyunfor’un oyun ve oyun içi satış verilerinden hareketle hazırlanan ‘en çok ciro yapan oyunlar’ listesinin ilk sıralarını uzunca bir süredir olduğu gibi ekim ayında da PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile ve Garena Free Fire gibi mobil battle royale oyunları oluşturdu. Ekim ayında oyunfor.com üzerinden yapılan harcamaların büyük bir bölümü, ücretsiz olarak oynanabilen bu oyunların ‘oyun içi para birimleri’ne yapıldı.

Ekim ayında en çok ciro yapan 10 oyun:

1. PUBG Mobile

2. Garena Free Fire

3. Valorant

4. Call of Duty: Mobile

5. CS:GO

6. League of Legends

7. Lords Mobile

8. Mobile Legends: Bang Bang

9. Roblox

10. Brawl Stars

En çok ciro yapan 10 oyunun 6’sını mobil, 4’ünü PC platformuna özgü oyunlar oluştururken, listede hiçbir konsol oyununun bulunmaması dikkat çekti. Tür bazında 10 oyundan 3’ünü battle royale, 3’ünü MOBA, 2’sini FPS, 1’ini strateji, 1’ini de içinde her türlü oyunu barındıran ‘oyun tasarlama oyunu’ Roblox oluşturuyor. Ekim ayında en çok ciro yapan 10 oyunun ortak özelliği ise ‘free-to-play’, yani ücretsiz oynanabilir olmaları.