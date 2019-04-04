Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) ve Türkiye Judo Federasyonu arasında 'Okullarda Erken Yaşta Judo Eğitimi' protokolü imzalandı. Protokol, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. M. Muharrem Kasapoğlu, IJF Başkanı Marius L. Vizer ve Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'un imzasıyla hayata geçti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Uluslararası Judo Federasyonu ve Türkiye Judo Federasyonu işbirliği kapsamında projelendirilen protokolde, 20 il 20 okulda uygulanacak olan 'Okullarda Erken Yaşta Judo Eğitimi' verilecek.

Antalya'da Hestourex Fuarı'nın açılışına katılan Bakan Kasapoğlu, minik judocuların gösterisini izledi ve protokolün hazırlanmasından dolayı Federasyon Başkanı Huysuz'u kutladı. IJF Başkanı Vizer'e de katkıları nedeni ile teşekkürlerini iletti.

IJF Başkanı imza töreninin ardından Bakan Dr. M. Muharrem Kasapoğlu'na judocuların kendine has kıyafeti olan judogi figürlü biblo hediye etti.

DHA