Okullararası Kros Yarışı

ALANYA, (DHA)- ULU Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 85. yıl dönümü kros yarışıyla kutlandı. 383 öğrenci birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

Atatürk Caddesi ile Tosmur Kavşağı arasında gerçekleştirilen yarışlarda; küçük kızlarda 44 sporcu, küçük erkeklerde 59 sporcu, yıldız kızlarda 57 sporcu, yıldız erkeklerde 68 sporcu, genç kızlarda 64 sporcu, genç erkeklerde 91 sporcu olmak üzere 6 kategoride toplam 383 sporcu ter döktü.

Küçük kızlarda Abdurrahman Alaattinoğlu Ortaokulu birinci, Değirmendere Ortaokulu ikinci, Yeşilöz Ortaokulu üçüncü, Şehit Ahmet Gündoğmuş Ortaokulu dördüncü; küçük erkekler kategorisinde Abdurrahman Alaattinoğlu Ortaokulu birinci, Yeşilöz Ortaokulu ikinci, Sema Eray Erdem Ortaokulu üçüncü, Değirmendere Ortaokulu dördüncü oldu. Yıldız kızlarda Değirmendere Ortaokulu birinci, Sema Eray Erdem Ortaokulu ikinci, Hamdullah Emin Paşa Ortaokulu üçüncü, Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu dördüncü, yıldız erkeklerde Kargıcak Ortaokulu birinci, Yeşilöz Ortaokulu ikinci, Sema Eray Erdem Ortaokulu üçüncü, Kestel Ortaokulu dördüncü, genç kızlarda Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi birinci, Eczacı Güzin Velittin Bekrioğlu MTAL ikinci, Hasan Çolak Anadolu Lisesi üçüncü, Oba Akdeniz Anadolu Lisesi dördüncü, genç erkekler kategorisinde ise Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi birinci, Oba Akdeniz Anadolu Lisesi ikinci, Oba Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi üçüncü, Demirtaş ÇPAL dördüncülüğü elde etti.

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