Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte okullar kapanacağı zaman belli oldu. Sıcak havaların gelmesiyle ve yoğun sınav temposundan yorulan öğrenciler bir an önce yaz tatilinin gelmesini bekliyorlar. Sıkı bir eğitimden geçen ve bunun sonunda yaklaşık 3 aylık bir tatil sürecine giren öğrenciler okulların bitmesini iple çekiyor. 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili bu yıl uzatılacak mı? İşte tatil planı yapan öğrenci ve velilerin merak ettiği tüm sorular...









Okullar ne zaman kapacak?









Hazırlanan 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin göre, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başladı ve 19 Ocak 2018 Cuma sona erdi. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapıldı. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başladı ve 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.









Yaz tatili kısalacak mı?









Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz "Yaz tatilini kaldırma gibi bir düşüncemiz yok. Ancak yaz tatilini öğrencilerimize etkin bir şekilde vermek istiyoruz" dedi.









İşte MEB'ten gelen o açıklama: "Öğrencilerimize çağın gerektirmiş olduğu bütün bilgileri vermeyi gaye edindik. Ancak eğitim süresini kısaltmadan, vermiş olduğumuz tatil süresi içerisinde eğitimi, etkili ve en özünü vermeyi amaç ediniyoruz. Yaz tatilini kaldırma gibi bir düşüncemiz yok. Ancak yaz tatilini öğrencilerimize etkin bir şekilde vermek istiyoruz. Birçok yerde okul döneminde olduğu gibi, yaz tatillerinde de destekleme eğitimleri veriyoruz. Daha etkin bir şekilde tatilleri kullanmak için de bir çalışmamız var. Daha iyiyi yakalamak için çalışmaya devam edeceğiz. 1930’lardaki sistemi kullanmaya devam." dedi









Yaz tatilinden sonra okullar ne zaman açılacak?









Yaklaşık 3 buçuk aylık yaz tatilinin bitmesinin ardından okullar Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği tarihe göre 17 Eylül 2018 pazartesi günü başlayacak. Özellikle tatil planı yapan veliler için uyarıda bulunan MEB ilk okula yeni başlayacak öğrenciler için okulların bir hafta önce açılacağı uyarısında bulundu.









Bu dönem hangi günler resmi tatil olacak?









İkinci dönem için resmi tatil günleri belirledi. Buna göre 23 Nisan ve 1 Mayıs okullar tatil olacak. 19 Mayıs cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle resmi tatil değil haftalık tatil olarak değerlendirilecek.









23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)





1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil





19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)