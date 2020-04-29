Son dakika haberi... Okullar ne zaman açılacak? sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Özellikle 30 Nisan tarihine artık sayılı saatlerin kalmış olması nedeniyle öğrencilerin araştırmaları sıklaştı. 2019-2020 eğitim yılının ikinci dönemi corona virüsü salgının nedeniyle 23 Mart’tan bu yana EBA TV üzerinden uzaktan eğitimle devam ediyor. Daha önce okulların açılış tarihi olarak 30 Nisan belirlenmişti. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu tarihin Bilim Kurulu tavsiyeleri ve mevcut koşullar göz önünde bulundurularak uzatılabileceğine işaret etmişti.

Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim ne zamana kadar sürecek?

Uzaktan eğitim için belirlenen yeni takvimini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 31 Mayıs'a kadar kapalı kalacağını ve uzaktan eğitimin EBA üzerinden devam edeceğini açıkladı.

Sınıf geçme nasıl olacak?

Selçuk, sınıf geçme ile ilgili soruya da "Sınıf geçmede 1. dönem alınan notlar geçerli olacak. Ayrıca notu ne olursa olsun bütün öğrenciler bir üst sınıfa geçecek" diye yanıt verdi ve ekledi; ''Sınavlara hazırlanan öğrenciler en hassas olduğumuz konudur. 11 ve 12. sınıfta eğitim gören öğrencilerimizin yapay zeka destekli eğitim sistemine yoğun talebi var. EBA akademik destek platformuna kayıt olan öğrenci sayısının 1 milyona yaklaştığını söyleyebilirim. Sınıf geçme ile ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrencilerimiz not ortalaması kaç olursa olsun bir üst sınıfa geçecekler. Birinci dönemin notları geçerli. Bir zayıf not olması durumu söz konusu ise herhangi bir şekilde sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler.''

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

'Uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da görüyoruz'

Ülkemiz corona Virüsle mücadele içinde. Aldığımız kararları paylaşıyoruz. Bilgilendirmeler şeffaf biçimde devam edecek. Alınan tüm kararların ülkemizdeki bir çok hane halkını ilgilendirdiğinin bilinci içindeyiz. Salgının başladığı tarihten itibaren uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da görüyoruz.

'Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır'

Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları. 16 Mart 2020 itibariyle okullara ara verme ile birlikte bir hafta gibi kısa bir süre içinde uzaktan eğitimi hayata geçirdik.

Bakan Selçuk Bilim Kurulunun tavsiyelerini işaret etmişti

Ziya Selçuk okulların açılma tarihi ile ilgili yaptığı açıklamaların tümünde Bilim Kurulunun tavsiyelerini işaret etmişti. Son yaptığı açıklamada telafi eğitimi için Mayıs ve Haziran aylarını değerlendirmenin önemini vurgulayan Selçuk” Diyelim ki bu tür bir durum söz konusu olmadı. O zaman bizim için Temmuz ve Ağustos ayları, daha çok tatil olarak değerlendirmek istediğimiz aylar. O nedenle ağırlıklı olarak Mayıs, Haziran aylarını çok önemsiyoruz. Bu senaryo gerçekleşmezse Eylül ve Ekim ayları bizim açımızdan çok kritik." dedi.