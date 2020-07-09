Son dakika haberi... Okullar ne zaman açılacak, sorusu 31 Ağustos tarihi daha önce belirtilmesine rağmen halan cevabı veliler tarafından aranan bir soru. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklaması ile okulların kesin başlangıç tarihi hakkında bilgi verdi. Bakan Ziya Selçuk 31 Ağustos'ta okulların açılması ile ilgili planlamanın devam ettiğini söyledi. Selçuk, "Okulların açılacağı hafta ne olacağı şu an için bilinemez. Uzunca bir süredir, hatta aylardır hazırlık yapıyoruz. Planımızı 31 Ağustos'a göre yaptık. Hukuki süreçler ve mali süreçler nedeniyle takvimi açıklamak durumundayız, Takvimi açıklamalıyız ki herkes ona göre hazırlıklarını yapsın" diye konuştu.

Bilindiği üzere okulların daha önce 31 Ağustos'ta açılacağı, 18 Haziran'da ise kapanacağı duyurulmuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanı sıra Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da, salgının seyrine işaret ederek, "Salgının seyrinde bir farklılık olmazsa okullar 31 Ağustos'ta açılır. Salgının seyrinde bir farklılık söz konusu olursa eğitim devam eder ama bu uzaktan eğitim tarzında, online tarzında veya hibrit farklı yöntemler olabilir. Bununla ilgili Bilim Kurulu önerisini yapar" açıklamasını yapmıştı.