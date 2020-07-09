Okullar ne zaman açılacak?
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'okullar ne zaman açılacak?' sorusuna bir kez daha yanıt verdi. Daha önce 31 Ağustos'ta ilk ders günü olacağını hatırlatan Bakan Selçuk, bu kararın gerekçesini açıkladı. 31 Ağustos'ta okullar açılacak mı?, sorusu da bir kez daha yanıt bulmuş oldu. Daha önce açıklanan '31 Ağustos açılış-18 Haziran kapanış' takvimine uyulup uyulmayacağı da süreç içerisinde belli olacak gibi.. Okulların açılış ve kapanış tarihi ile ilgili bu içeriğimize göz atabilirsiniz.
Son dakika haberi... Okullar ne zaman açılacak, sorusu 31 Ağustos tarihi daha önce belirtilmesine rağmen halan cevabı veliler tarafından aranan bir soru. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklaması ile okulların kesin başlangıç tarihi hakkında bilgi verdi. Bakan Ziya Selçuk 31 Ağustos'ta okulların açılması ile ilgili planlamanın devam ettiğini söyledi. Selçuk, "Okulların açılacağı hafta ne olacağı şu an için bilinemez. Uzunca bir süredir, hatta aylardır hazırlık yapıyoruz. Planımızı 31 Ağustos'a göre yaptık. Hukuki süreçler ve mali süreçler nedeniyle takvimi açıklamak durumundayız, Takvimi açıklamalıyız ki herkes ona göre hazırlıklarını yapsın" diye konuştu.
Bilindiği üzere okulların daha önce 31 Ağustos'ta açılacağı, 18 Haziran'da ise kapanacağı duyurulmuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanı sıra Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da, salgının seyrine işaret ederek, "Salgının seyrinde bir farklılık olmazsa okullar 31 Ağustos'ta açılır. Salgının seyrinde bir farklılık söz konusu olursa eğitim devam eder ama bu uzaktan eğitim tarzında, online tarzında veya hibrit farklı yöntemler olabilir. Bununla ilgili Bilim Kurulu önerisini yapar" açıklamasını yapmıştı.