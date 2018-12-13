Okullar arası basketbol turnuvası sona erdi

Türkiye Okul Sporları Federasyonunun 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan "Okullar Arası Genç Erkekler Basketbol İl Birinciliği" müsabakaları oynanan final maçı ile tamamlandı.

Edip Buran Spor Salonunda gerçekleştirilen final müsabakasında Tarsus Amerikan Koleji ile Evrensel Kültür Okulları karşı karşıya geldi. Tarsus Amerikan Koleji, Kültür Okullarını 66-59 yenerek şampiyon oldu. Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren okul takımlarına kupa madalya ve başarı belgeleri, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan ve Spor Şube Müdürü Vedat Akyar tarafından verildi.

İHA