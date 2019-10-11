Okul tercihinde satranç etkisi

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, velilerin çocukları için okul seçerken, satranç sınıfı olup olmadığını sorduğunu söyledi.

Federasyonun altyapı konusunda çok hassas davrandığını belirten Tulay, “Bunun için okullarımız her zaman önceliğimiz oldu. Anaokulundan başlayarak üniversite bitimine kadar çocuklarımızın satranç ile iç içe bir eğitim alması için mücadele ediyoruz” diye konuştu.

28 Ekim- 6 Kasım tarihlerinde Çorum’da düzenlenecek Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları’nın dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer aldığını belirten Tulay, oyunlarda 40 ülkeden 200’ün üzerinde sporcunun mücadele edeceği bilgisini verdi.