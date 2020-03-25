Son dakika haberi: Corona virüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un katılımıyla toplandı. Kritik toplantı saat 13.30'da başladı. Toplantıda okul tatil süresinin uzatılması ele alınacak. Koca ve Selçuk'un toplantı sonrası, saat 19.15'de ortak açıklama yapması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı artıyor

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var, salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar." ifadelerini kullanmıştı. Son 24 saatlik sürecin ardından Türkiye'de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi, vaka sayısı ise 1529 oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların ne zaman açılacağıyla ilgili olarak "Hastalıkla ilgili ne zaman pik yapacağı vs. bizim konuşmamız doğru değil, bu bir bilim alanı. Bilim Kurulu ile istişare halindeyiz, bir toplantımız olacak. Toplantı sonucunda bir değerlendirme yapılır. Önemli olan veriye dayalı yapılması. Somut verilere göre bir karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Ertelenen sınavlarla ilgili de konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Benim alanım rehberlik. Bir çocuğun sınava hazırlanırken takvime göre kendini nasıl hazırlıyor, stresi nasıl, bunların hepsini biliyorum. O yüzden prensip olarak bizim hedefimiz sınavı ertelememek tabi koşullar uygun olursa... Zaruri bir durum olursa ertelenebilir. Biz bu tedbirleri aldık" diye konuştu.

Uzaktan eğitim sürüyor

Corona virüs pandemisi riskinin artmasının ardından nisan ayında gerçekleştirilmesi planlanan ara tatil öne çekilerek öğrenciler 16 Mart'ta bir haftalık ara tatile çıkmıştı. Virüs riskinin devam etmesiyle birlikte de 23 Mart'ta uzaktan eğitim programı hayata geçmişti.