Okul Sporları Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada sıkletlerinde dereceye giren sporcular şunlar:
Erkekler:
50 kilo: 1. Mehmet Ali Ravi (Şanlıurfa), 2. Askar Askarov (Bursa), 3. Azmi Kocabay (Samsun), 3. Batuhan Yılmaz (Ankara)
55 kilo: 1. Emre Erman (Yalova) 2. Kadir Samet Onay (Ankara), 3. Yusuf Tuncer (Batman), 3. Abdulkadir Yücel (Bitlis)
60 kilo: 1. Kaan Gümele (Ordu), Harun Bilici (Ankara), 3. Mahmut Ekinci (Şanlıurfa), 3. Safa İşgüzel (Yalova)
66 kilo: 1. Celal Akyıldız (Ankara), 2. Ali Sait Balcı (Burdur) 3. Berke Çırpan (Manisa), 3. Mehmet Sinan Ertem (Manisa)
73 kilo: 1. Niyazi Gökçen (Manisa), 2. Hamdi Coşkun (Ankara), 3. Batuhan Koçak (Manisa), 3. Oğuzhan Pehlivan (Manisa)
81 kilo: 1. Abidin Karabulut (Manisa), 2 Mahmut Hüdayi Özgürbüz (İstanbul), 3. Ahmet Yiğit Bayram (Denizli), 3. Erdal Danışman (Ordu)
90 kilo: 1. Bahri Emir Sabuncu (Samsun), 2. Yalçın Çalık (Samsun), 3. Ali Ağar (Muğla), 3. Yılmaz Bartu Göl (Ordu)
+90 kilo: 1. İbrahim Halil Özmen (Şanlıurfa), 2. Çağrı Doğan (Samsun), 3. Emir Yıldız (Sakarya), 3. Necmeddin Kazancı (Kahramanmaraş)
Kızlar:
40 kilo: 1. Ayşe Nur SSülün (Kocaeli), 2. Zührenaz Sipahi (Manisa), 3. Betül Anık (Siirt), 3. Cennet Begüm Bedir (Düzce)
44 kilo: 1. Yaren Kömürcü (Kocaeli), 2. Ecem Sonay Birinci (Samsun), 3. Ceylin Orhan (Denizli), 3. Müberra Güneş (Kocaeli)
48 kilo: 1. Buketnur Karabulut (Kocaeli), 2. Cemre Malakcıoğlu (Düzce), 3. Güldeniz Kal (Tunceli), 3. Sümeyye Demir (Manisa)
52 kilo: 1. Sıla Ersin (Kocaeli), 2. Nehir Güney (Ankara), 3. Ümmügülsüm Tağrikulu (Samsun), 3. Reyhan Oğuz (Denizli)
57 kilo: 1. Gülnaz Çelik (Kocaeli), 2. Şilan Bitkin (Manisa), 3. Fatma Toprak (Eskişehir), 3. Yağmur Naz Aydın (Ordu)
63 kilo: 1. Fidan Öğel (Manisa), 2. Seda Gürsoy (Kocaeli), 3. Selin Çakıcı (Edirne), 3. Yağmur Doğan (İzmir)
70 kilo: 1. Habibe Afyonlu (Balıkesir), 2. Dilem Bağçuvan (Edirne), 3. Rümeysa Koto (Rize), 3. Saliha Taşan (Batman)
+70 kilo: 1. Hilal Öztürk (Manisa), 2. Nahide Saylağ (Mardin), 3. Duygu Dirgen (Manisa), 3. Öznur Efe (Manisa)
İHA