‘Okul Sporları Basketbol’ yarışmasının şampiyonları belli oldu

Denizli’de, ‘Okul Sporları Basketbol’ yarışmasında genç erkekler dalında Yüksekçıta Anadolu Lisesi, genç kızlar dalında ise Servergazi Borsa İstanbul takımları şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Okul Sporları Basketbol Gençler müsabakaları önceki gün sona erdi. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda müthiş heyecana sahne olan maçlarda okullardan gelen öğrenciler takımlarını büyük bir coşku ile destekledi. Maçlar sonunda kazanan kaybeden birbirini alkışlayarak öğrenciler rekabetin sahada kaldığını gösterdi. 24 okuldan yaklaşık 300 sporcunun ter döktüğü müsabakalar sonunda erkeklerde şampiyonluk ipini Yüksekçıta Anadolu Lisesi, kızlarda Servergazi Borsa İstanbul takımları göğüsledi.

Ödül töreni öncesi kısa bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, müsabakalara katılan tüm sporculara, ailelere ve öğretmenlere özverilerinden dolayı teşekkür etti. Okul spor faaliyetlerinin Türk sporu için önemine dikkat çeken İbanoğlu, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti.

İl Birincisi olan okullar 10-13 Ocak 2019 tarihlerinde Muğla’da yapılacak basketbol grup maçlarında Denizli’yi temsil edecek.

İHA