Okul bahçesinden Türkiye şampiyonluğuna

Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde Ali Elmacı Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde başladıkları softbol (beyzbola benzeyen ve bu spordan türetilmiş bir oyun) sporunda önemli bir başarıya imza attı. Kız softbol takımı, 12-16 Haziran tarihleri arasında Samsun'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi maçlarında, Türkiye şampiyonu oldu. Aynı okulun erkek beyzbol takımı ise Türkiye 5'inciliğini elde etti.

Türkiye'deki beyzbol, softbol ve ragbi organizasyonlarını düzenleyen kurum olan Ragbi Federasyonu'nun Başkanı Şahin Kömürcü'nün talimatı ile 3 yıl önce Yahyalı Ali Elmacı Ortaokulu'nda tarama yapıldı. 2018-2019 eğitim öğretim dönemi öncesi 12 kız öğrenci softbol takımına, 12 erkek öğrenci beyzbol takımına seçildi. Öğrenciler için daha sonra iş insanı Nebi Akkuş tarafından Yeşil Yahyalı Spor Kulübü kuruldu. Malzeme yardımı ile antrenmanlarını sürdüren öğrenciler, ilk defa okul olarak yarışmalara katıldı. 12-16 Haziran tarihleri arasında Samsun'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) müsabakalarına katılan kız softbol takımı, Türkiye şampiyonu olurken, ANALİG maçlarına çıkan erkek sporcular ise beyzbolda Türkiye 5'incisi oldu. Başarılı öğrenciler şimdi ise kulüp olarak bu yıl ilk kez katılacakları lig için hazırlıklarını sürdürüyor.

'TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDUK'

Ali Elmacı Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni ve softbol-beyzbol antrenörü Mustafa Yaşa, iki spor dalına yeni başladıklarını söyledi. Softbolun Türkiye'de yeni tanındığını kaydeden Yaşa, "Sporcularımız okulun bahçesinde yağmur, çamur, kar demeden çalıştılar. Softbol birbirine dik iki çizgi ve bunları birleştiren bir yay üzerine oynanır. Oyun alanı pasta dilimine benzer. Takımlar savunma yapan ve hücum eden olmak üzere ayrılır. Savunma oyuncuları ellerine eldiven giyen oyuncular, hücum eden takım ise sopa ile topa vuran oyuncunun takımıdır. Gerçekte olması gereken oyun alanı çim ya da toprak zeminden oluşuyor. Saha ölçüleri uygun olan bir alanda olmalı. Biz ancak okul bahçesinde oynayabiliyoruz. Okul zemini uygun değil. Biz okul bahçesini oyun alanına çevirip antrenman yapmaya çalışıyoruz" dedi. Sporcularını softbol ve beyzbol ile ilgili video izleterek şampiyonaya hazırlandıklarını kaydeden Yaşa, "Samsun'da yapılan ANALİG müsabakalarında kadın takımımız rakiplerini mağlup ederek Türkiye şampiyonu olduk. Öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki hedefimiz nice birincilikler elde etmek ve milli takıma sporcu vermek" diye konuştu.

'UMUTLU DEĞİLDİK ŞAMPİYON OLDUK'

Softbol takımı oyuncularından Sude Bakır ise bu spora ilk başladığında başarılı olacaklarından pek umutlu olmadığını söyleyerek, "Daha sonra bir şekilde ilerledi. İlk başladığımda ailem ne olduğunu merak etti. Benim de merakımı anladılar, destek verdiler. Finalden çok umutlu değildim ama takım olarak Türkiye şampiyonu olduk" şeklinde konuştu. Elanur Tığ ise şampiyon oldukları için mutluluk duyduklarını kaydetti.

'SPORA ÂŞIĞIZ'

Okul müdürü Erol Sandık da okul olarak spora âşık olduklarını söyledi. 21 yıldır eğitim camiasının içerisinde olduğunu belirten Sandık, şöyle konuştu:

"Hedefler bitmez, hedeflerimiz devam ediyor. Seneye inşallah, körling, badminton, bocce gibi branşlar için de planlamamız var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ali Elmacı Ortaokulu inşallah ilçemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edecek. Bize destek olan herkese sonsuz teşekkür ederiz."



FOTOĞRAFLI