Beşiktaş , F.Bahçe ve Trabzon formaları giyen, Türkiye'yi Las Palmas, Lenkeran ve Nürnberg'te temsil eden, A Milli formayla bir maçta 4 gol atan Oktay Derelioğlu şimdilerde Makedonya 2. Lig ekibi FK Gostivar'da teknik direktörlük yapıyor. İlk yarıyı 2017'de F.Bahçe'yi Avrupa'dan eleyen Vardar'ın (36) önünde yenilgisiz lider kapatan 47 yaşındaki hocayla tatil için geldiği İstanbul'da Sabah Spor ekibi röportaj gerçekleştirmiş. İşte detaylar...





Makedonya serüveni nasıl başladı?

Yurt dışında yaşayan Türk bir kardeşimiz var Enes Usta. Türkiye'den bir takım almak istiyordu. Birden Gostivar şansı çıktı. Makedonya'nın Müslüman bir ülke olması, Gostivar'da Türklerin fazla oluşu ile ibre buraya döndü. 'Gelir misin' dedi. 2021-22 sezonu için konuşuyorum. 5. haftada aldığımızda takımın 1 puanı vardı. Dezavantajdı. Langur lungur başladık. Şampiyonluktan değerli bir iş yaparak 4. sırada bitirdik. Bu sene itibariyle de ilk yarıyı yenilgisiz lider tamamladık.

Anlıyoruz ki istikrar önemli...

Tabii ki ama gelinen nokta yeterli mi değil. Futbol her an değişkenlik gösteren bir oyun. Çabuk havaya girince kaybetmeye yaklaşırsın. Yaptık bitti yok, daha ikinci devre var. 15 zorlu maç bizi bekliyor.

ELJİF ELMAS GİBİ ÇOK TOPÇU VAR

Makedon futbolu, Türkiye'de Eljif Elmas ve İtalya'yı Dünya Kupası'ndan saf dışı bırakmalarıyla görünür olmaya başladı. Nasıl bir ortam var?

Eljif Elmas gibi çok topçu var. Topraklar çok zengin ama sistem zafiyeti var. Bunun ana faktörü de tesisleşme problemi. Zaten Milli Takım'a bakınca ağırlıklı İsviçre, İngiltere, İtalya'da oynayan oyuncular olduğunu görüyorsunuz. Ülke olarak kendileri bu zenginliğin farkında değil. Bizde profesyonel takımların yüzde 70-80'i şirket değil. Onların tamamı şirket.

Türk kulüplerine tavsiye ettiğiniz isimler var mı?

Kimse arayıp sormuyor ki tavsiye edeyim.

Oradan bakınca Süper Lig ve Türkiye nasıl görünüyor?

Verilen paralar nedeniyle çok zengin görünüyor. Bu işi niye yapıyor futbolcu; para için. Herkes Türkiye'ye gelmek istiyor. Almanya, İspanya, İngiltere'de bu paraları kazanamazlar.

BÜYÜKLER ÜRETMİYOR

Süper Lig'deki yarışı takip edebiliyor musunuz, nasıl buluyorsunuz?

F.Bahçe ve G.Saray götürecek gibi görünüyor. Şenol Güneş hamlesiyle Beşiktaş nasıl araya girerim düşüncesinde. Yıllar sonra Trabzonspor şampiyon oldu. Bu takımlar için şampiyonluk başarı değil ki, asıl başarı üretime geçmek. Herkes 'Jesus, Jesus' diyor ama bu bütçe ve kadroyu Şampiyonlar Ligi'ne taşıyamadıysa, bana göre başarısız. Kimse kusura bakmasın. 40 tane transfer yaptınız. 4 tane oyuncunun ismini Avrupa listesine veremediniz. Kimse bunu sorgulamıyor. Şampiyonlar Ligi'ne girememişsin, lig, lig, lig… O zaman bravo. Futbolda hızlı üretim yok. Çalışacaksın, bekleyeceksin. Jesus çok tecrübeli kurt bir isim. Aynı ortamı, aynı rakamları İsmail Kartal'a sağladılar mı? Jesus'un aldığı rakamın karşılığı bu olmamalı. Ben bu rakamlara karşıyım.

"BU KADAR OYUNCU ALDIRMAM!"

Jesus'un yerinde olsam bu kadar oyuncu aldırmam. Üst üste 8 maç farklı kadrolarla çıktı. Kadro 22+4, belki sekmelerle 28 olur. Oyuncu sürekli oynamak ister. Eğer problem yaşamıyorlarsa paralarını zamanında alıyorlardır ya da içeride susturuluyorlardır. Kavga ortamına girmiyorlardır. Böyle bir değişken kadro benim teknik direktörlük anlayışıma ters. Bu diğer takımlar için de geçerli. Bu kadar sirkülasyonun olduğu yerde mali sıkıntı kaçınılmaz olur. Arkanızda Ali Koç var ama 6.5 milyar borç ne olacak?

"BORÇSUZ OLAN İSTEDİĞİ KADAR YABANCI ALSIN"

Sürekli olarak yabancı konusunu tartışıyoruz. Makedonya'da da bu konuşuluyor mu? Sizce ne olmalı?

Adamlar güzel sistem yapmış. Alt ligler yabancıya kapalı. İki tane U21'i ilk 45 dakika oynatmak zorundayım. 90 dakika kulübede bir U21 barındırmak gerek. Birinci Lig'de 5 tane hakkın var. 5'in üstü 8'e kadar alabilirsin ama federasyona para yatırıyorsun. Makedonya serbest yabancıya uygun değil.





Türkiye sınırsız yabancıya uygun mu?

Türkiye de değil. Yabancı ne zaman serbest kalır biliyor musunuz? Kulüpler ekonomik olarak artıya geçince. Türkiye'nin lokomotif 4 kulübünün toplam borcu 20 milyarın üzerinde. Sen üret kazan, o zaman istediğin kadar yabancı al.

3 yerli mecburiyeti, o çocukları saha içinde nasıl etkiler?

Olumlu etkilemez. Geçen biri diyor ki 'Elime kağıt kalem alıyorum kimi oynatayım diye." Arkadaşlar bunlar boş işler. Scoutlara teknik direktöre yakın maaş vermek gerek. Bir oyuncu yakalasa 100-200 milyon kazanabilirsin.

"ARDA'NIN YAŞI DEĞİL VERİMİ ÖNEMLİDİR!"

Arda Güler için düşünceniz ne? Düzenli oynamalı mı yoksa korunmalı mı?

Arda Güler 17 yaşında. Ben de 16 yaşında oynamaya başladım. Emre Belözoğlu da 16 yaşındaydı. Futbolda yaşa inanmıyorum. İyi futbolcu, kötü futbolcu vardır. Arda için sen erken diyebilirsin ama benim için değil. Futbolcunun zamanı değil verimi vardır. 16 yaşındaki de 36 yaşındaki de bir.

"RANGERS, BEŞİKTAŞ'TAN BÜYÜK TAKIM MI!"

Yurt dışında da oynamış biri olarak gençlere tavsiyeniz ne? Yurt dışına ne zaman gitmeliler?

SIRF yurt dışına gitmek için gidilmez. Bu yurt dışı hayalleri neden başlıyor biliyor musunuz, bulunduğunuz lig sizi oraya itiyor. En son Rıdvan Yılmaz kaçarcasına gitti, Emirhan aynı şekilde. Mutsuzluğun ana kaynağı ne? Beşiktaş gibi bir kulüpten Glasgow Rangers'a gidiyorsun. Glasgow, Beşiktaş'tan büyük değil. Avrupa'daki görüntümüz saman alevi. Niye bunları konuşmuyoruz. Orada sahne almazsanız, oyuncu da gider oralarda sahne almak ister. Ama bu Glasgow ve Torino ile olmaz.

"FAROE'Yİ YENEMİYORSAN O GÜN İSTİFA EDECEKTİN"

Milli takımları kendi vatandaşları mı çalıştırmalı? Eski takım arkadaşınız Kuntz başarılı mı?

İyi hoca kötü hoca vardır. Hangi ülkeden olduğu önemli değil. Ama Stefan Kuntz başarısız. Lüksemburg'u yenemiyor, Faroe Adaları'na yeniliyorsan o gün istifa edecektin. Biz niye Dünya Kupası'nda yokuz onu tartışmamız gerek. Katar'daki turnuvaya gitsek başarılı olurduk. Bizim çocuğumuzda o güç var. Oyuncu nereli olursa olsun önemli olan iyi yönlendirmek ve iyi antre etmek. Çok kaliteli isim, çok para verilen isim başarılı olmuyor.

"FUTBOLCUYKEN HOCA OLMAK SAYGISIZLIK! DİPLOMAN YOK"

Son dönemde sahadan çıkar çıkmaz saha kenarına gelen isimler oldu (Emre Belözoğlu, Nuri Şahin). Sonuçlara bakınca başarısız da değiller. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

Saygısızlık olarak değerlendiriyorum. Onlar için de iyi değil. Teknik direktörlüğün futbolculukla yakından uzaktan alakası yok. Biri ay, biri yıldız, hatta güneş. Futbolculuk daha kolay. Pro-lisansın yok ama saha kenarında hocalık yapıyorsun. O diplomaya da saygın yok.

"RONALDO OYNASA BİR DERT OYNAMASA BİR DERT!"

Dünya Kupası'nda Ronaldo ve Messi çok konuşuldu. Cristiano Ronaldo'nun son maçlarda ilk 11'de oynatılmamasını nasıl değerlendirirsiniz?

Ronaldo fazlasıyla değerli bir isim. Ama oynatılmadığı maçta İsviçre'yi (6-1) gole boğdular. Onun yerine oynayan Ramos 3 tane gol attı. Oynatsan bir dert oynatmasan bir dert. Portekiz hocası Fernandes elinden geleni yaptı. Futbolda kazandığınız sürece hep haklısındır. Futbolda gelişmeyen ülkeler hep saha sonuçlarına göre hareket ettiği için Portekiz'de sorun olmaz. Ronaldo dediğin adam futbol oynamasa da yılda 100 milyonun üzerinde kazanıyor. Onlara tu-kaka diyemeyiz ama sonları geliyor, bu da normal.

KISA KISA

Hedefleriniz nedir?

Çok yüksek... İnşallah Makedonya'dan İspanya'ya, oradan Almanya'ya, İngiltere'ye giderim, hep Avrupa'da çalışırım.

Oktay Derelioğlu'nun üzerinde etkisi olan teknik adamlar kimlerdir?

Serpil Hamdi Tüzün. Hala onun metodlarını uyguluyorum. Şu an alzheimer. Onun dışında çok destek gördüğüm, önümüzü açan hoca olmadı.

Hayalleriniz neydi, hayat size ne verdi?

Hayattan öğrendiğim en önemli şey, geriye dönüp baktığında pişman olmayacağın şekilde yaşamak. Pişmanlıklar da güzeldir. Onlardan ders çıkardım ve hayata hep tutundum. Allah'ıma çok şükür ki bana bu aklı, zekayı ve vicdanı verdi. Herkesin yolunun açık olmasını isterim. Düşmanımın bile kötü olmasını istemem.