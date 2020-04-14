Öksürük zaman zaman mevsimsel veya kronik olarak ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Öksürük kimi zaman inatçı olarak ortaya çıkarken kimi zaman ise çeşitli sebeplere bağlı olarak gelişebilmektedir. Öksürük problemi yaşayan kişiler internet üzerinden doğal çözüm yollarını araştırmaktadırlar. Peki, öksürüğe ne iyi gelir? Öksürüğü ne keser? Nasıl geçer? Kuru, balgamlı ve gıcıklı geçmeyen öksürüğü geçiren yöntemler nelerdir? İşte öksürüğü doğal yoldan yardımcı olabilecek yöntemler. Öksürüğe iyi gelen pek çok yöntem bulunuyor. Bu yöntemleri uygulayarak kısa süre içerisinde öksürüğünüzü kesebilirsiniz. Öksürük herkesin yaşayabileceği normal bir vücut refleksi olarak da bilinir.

Öksürüğe ne iyi gelir?

Öksürük kuru veya balgamlı olarak ortaya çıkabilir. Doğada ki bitkilerden pek çoğu öksürük için iyi bir çözüm önerisi olmaktadır. Pekmez öksürük için en iyi doğal tedavi yöntemlerinden biridir. İnatçı bir öksürüğe sahipseniz 3 veya 4 yemek kaşığı doğal pekmez tüketebilirsiniz. Pekmez göğsünüzü yumuşatacak ve öksürüğünüzü rahatlatacaktır. Pekmezi yedikten sonra öksürüğünüzün geçtiğini siz de göreceksiniz.

Öksürüğe iyi gelen bir diğer doğal besin ise ayva çayıdır. Ayva insan sağlığına oldukça iyi gelen bir besindir. Aynı zamanda öksürük şikayeti yaşayan kişiler için de ayva çayı tüketmek oldukça iyi bir doğal tedavi yöntemi olacaktır. Ayva çayı yapmak için doğal malzemeler bulunuyor. Ayva kabuğu ve elma kabuğu 3 adet kakule ve 3 adet ayva çiçeği bir ılık suya atılarak karıştırılır. Günde 3 defa bu ayva çayını tüketebilirsiniz. Bronşlarınızı rahatlatacak ve öksürüğünüzü kısa süre içerisinde kesecektir.

Öksürüğü yumuşatmak ve en az seviyeye indirmek için ballı sütte iyi bir tedavi yöntemi olacaktır. Bir sütün içine iki yemek kaşığı bal ilave ederek sütü içebilirsiniz. Ballı süt öksürüğünüz için oldukça iyi bir tedavi yöntemidir. Ayrıca bronşların da açılmasını sağlar ve daha rahat nefes almanızı sağlamaktadır. Ilık bir ballı süt ile öksürük şikayetlerinizi en az seviyeye indirmek mümkündür. Öksürüğe iyi gelen bir diğer karışım ise bal ve zencefildir. Balı zencefil ile karıştırarak yiyebilirsiniz. Bir kaşık bal ve bir kaşık zencefil bunun için yeterli olacaktır. Öksürük için birebir çare olan ballı zencefil tüketmek iyi bir tedavi yöntemi olacaktır.

Karabiber ve balı karıştırarak da öksürüğünüzü geçirebilirsiniz. İnatçı bir öksürüğe sahipseniz bir bardak sütün içine bir çay kaşığı karabiber ve balı karıştırın. Bu şekilde içerek inatçı öksürüğünüzden kısa sürede kurtulabilirsiniz. Bu karışımı ister günde 2 defa isterseniz 3 defa içebilirsiniz. Karabiber öksürüğe neden olan enfeksiyonu temizleyecek ve bal ise bronşlarınızı rahatlatacaktır. Böylelikle öksürük şikayetlerinizden kurtulmuş olacaksınız.

Öksürüğü ne keser?

Pek çok hastalığa bağlı olarak kişi de öksürük şikayeti başlayabilir. Dolayısıyla öncelikle öksürüğe neden olan hastalığa bağlı olarak tedavi yöntemi geliştirmek gerekir. Öksürük balgamlı veya kuru olabilir. Balgamlı öksürükte balgamı kesecek olan doğal tedavi yöntemleri vardır. Limonlu su bunun için iyi bir tedavi yöntemidir. Limon antioksidan özelliği bulunan bir besin kaynağıdır. Ayrıca balgamlı öksürük şikayetiniz varsa balgamınızı da sökecektir. Gün içerisinde belirli aralıklarla limonlu su tüketebilirsiniz. Bunun için herhangi bir kıstas veya kısıtlama bulunmamaktadır.

Sıcak su buharını solumakta öksürüğü kesen bir diğer tedavi yöntemlerindendir. Sıcak su buharı aynı zamanda balgam şikayetinizi de kesecektir. Sıcak su buharı solunum yollarında bulunan enfeksiyonu ve tıkanıklığı açmaktadır. Dolayısıyla sıcak su buharını 15 dakika kadar solumanız sizler için iyi bir alternatif tedavi yöntemlerinden biri olacaktır. Suyun kaynar vaziyette olması önemlidir.

Öksürük nasıl geçer?

Öksürüğü kesmek için doğal tedavi yöntemleri mevcuttur. Zerdeçal öksürüğü kesen en önemli besin kaynaklarından biridir. Zerdeçal antiseptik özelliğe sahiptir. Öksürük durumunda solunum yollarında enfeksiyon meydana gelir. Zerdaçal da bu öksürüğü kesmektedir. Zerdeçal solunum yollarını rahatlatır ve inatçı ve balgamlı öksürüğe karşı oldukça etkilidir. Öksürüğü anında kesen bir diğer besin ise ıhlamur ve baldır. Ihlamurun içine bal karıştırarak tüketebilirsiniz. Ihlamur ve bal karışımını istediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Öksürüğünüzü rahatlatacak ve öksürük şikayetlerinizi dindirmesine yardımcı olacaktır.

Sigara içiyorsanız mutlaka sigarayı bırakmalısınız. Sigara ciğerlerde tahribata neden olabilir ve dolayısıyla akciğer kanseri ve koah hastalığına neden olacaktır. Sigarayı bırakarak öksürük şikayetlerini de en aza indirebilirsiniz. Bu hastalıklara bağlı olarak da yine sigara kullanımından dolayı öksürük şikayetleriniz olabilir. Dolayısıyla mutlaka sağlıklı bir yaşam ve öksürük şikayetleriniz için sigaradan uzak durmanız gerekmektedir.

Kuru, balgamlı ve gıcıklı geçmeyen öksürüğü geçiren yöntemler

Öksürük hem inatçı hem kuru ya da balgamlı olabilir. Dolayısıyla inatçı ve kuru öksürüğe yönelik mutlaka pekmez tüketmek gerekir. Pekmez bronşları rahatlatıcı özelliği bulunmaktadır. Öksürük şikayetleriniz fazla ise bu gıdayı tüketmelisiniz. Ayrıca öksürüğü geçiren bir diğer yöntem ise zeytinyağıdır. Sırt bölgesine sürülecek olan zeytinyağı naylon ile kaplanır. Yatmadan önce sırtınıza süreceğiniz zeytinyağı sabaha kadar göğsünüzü yumuşatacaktır. Sabah kalktığınızda bu yöntem ile öksürük şikayetlerinizin azaldığını göreceksiniz.

Bulunduğunuz ortamın havalandırılması da kuru öksürüğü geçiren en önemli etmenlerden biridir. Tozlu ve rutubetli ortamlar öksürüğünüzü arttıracaktır. Dolayısıyla ortamları sık sık havalandırarak temiz hava ile öksürük şikayetlerinizi azaltabilirsiniz. Ayrıca çok soğuk ortamlarda bulunmamak da öksürüğü geçirmek için önemlidir. Bulunduğunuz odanın sıcaklığı normal derecede olacak şeklide olması gerekmektedir. Soğuk ortamlarda öksürük şikayetleri daha da artacaktır.