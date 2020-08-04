Öksürene kart var!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü, elbette hayatımızdaki her şeyi değiştirdi. Yeni kurallar, sosyal mesafe, hijyen ve maske derken, futbolda da bir dizi önlem alındı. Oyun kurallarında kenardaki futbolcuların ve hocaların maske takmaları zorunlu hale gelirken, salgın elbette oyun kurallarına da direkt etkide bulundu. Dünyada futbolun beşiği olarak bilinen İngiltere’de Futbol Federasyonu, gelecek sezon için koronavirüs salgınını da unutmayarak önemli bir uygulamayı devreye sokacak. Buna göre hakemin ya da rakibin yüzüne doğru bilerek öksüren bir oyuncuya hakem kart gösterebilecek.

Maç öncesi hakem uyaracak

Burada kararın şekli; hakemin yorumuna bırakılacak ve gerekmesi durumunda söz konusu oyuncuya uyarının yanı sıra sarı ya da kırmızı kart verilebilecek. Ancak burada unutulmaması gereken bir ayrıntı olacak. Hakem, karşılaşma öncesinde oyuncuları, öksürük ve buna benzer eylemleri yapmamaları konusunda uyarıda bulunacak. Eskiden olduğu gibi saha içinde yere tükürülmemesi de bu kapsamda yer alacak. Buna rağmen kurala aldırış etmeyen ve bu eylemi yapanlar, kartla cezalandırılacak.