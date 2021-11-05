NBA ’e 5 karşılaşmayla devam edildi. Oklahoma City Thunder, Batı Konferansı’nın iddialı takımı Los Angeles Lakers’a konuk olduğu mücadeleyi 107-104 kazandı. Geçtiğimiz hafta evinde ağırladığı Lakers'ı 26 sayı farktan geri gelerek mağlup eden Oklahoma City Thunder, bu kez de deplasmanda rakibini 19 sayı farktan gelerek mağlup etmeyi başardı.

Altı oyuncunun çift haneli skor ürettiği Thunder’ın geri dönüşünde en büyük pay, yüzde 52,9 saha içi isabetiyle 28 sayı atan ve 6 asist yapan Shai Gilgeous-Alexander’ın oldu.

Yıldız oyuncusu LeBron James’ten yoksun sahaya çıkan Lakers’ta 29 sayı, 18 ribaunt, 5 asistle "double double"a imza atan Anthony Davis, 27 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynayan Russell Westbrook ve 21 sayı kaydeden Carmelo Anthony dışında çift haneli skor üreten çıkmadı.

Gecenin sonuçları

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 98-109

Atlanta Hawks-Utah Jazz: 98-116

Miami Heat-Boston Celtics: 78-95

Phoenix Suns-Houston Rockets: 123-111

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 104-107