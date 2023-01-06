Henüz 18 yaşındayken Yeni Malatyaspor formasıyla ülkemize gelen Okechukwu Azubuike 21 yaşında Mısır ekibi Pyramids'e transfer olmuştu. Sarı-Kırmızılılar'ın rekor satışlarından biri olan Nijeryalı futbolcu 2018-2019 sezonu devre arasında Çaykur Rizespor 'a kiralık gelmişti. Sezon sonunda ise Medipol Başakşehir, başarılı oyuncunun bonservisini 1.5 milyon Euro karşılığında almıştı.





Kiralık gitmişti bu kez bonservisiyle transfer oldu

Turuncu-Lacivertli formayla bekleneni veremeyen, Sivasspor ve Yeni Malatyaspor'a kiralanan 25 yaşındaki ön libero bugün de Çaykur Rizespor'a imza attı. Transferi Başakşehir duyurdu.

Teşekkür mesajı paylaşıldı

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2019 yılından bu yana forma giyen, şampiyonluğumuzda ve Avrupa Kupalarındaki başarılarımızda önemli katkıları bulunan Azubuike Okechukwu, Çaykur Rizespor Kulübü'ne transfer olmuştur. Azubuike Okechukwu'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.





Rizespor da transferi işte böyle duyurdu: