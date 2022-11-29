Okçulukta ‘Minikler Salon Türkiye Şampiyonası’ Gaziantep’te başlıyor

İki gün sürecek yarışmada Kızlar ve Erkekler kategorisinde; 8-13 yaş aralığında 420 sporcu yarışacak. Minik sporcular Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Spor Salonu’nda 18 metreye oklarını atarak sıralama ve eleme atışlarını tamamlayacak.

YARIŞMALAR ESNASINDA SADECE GELENEKSEL KIYAFETLER GİYİLEBİLECEK

Müsabakaya yurdun dört bir yanındaki geleneksel okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcular katılacak. Yarışmalar esnasında sadece geleneksel kıyafetler giyilebiliyor ve teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel oklar ve yaylar kullanılıyor. Bunlar dışında nişan almayı kolaylaştırıcı ekipmanlar ve herhangi bir modern malzeme kullanılamıyor.

4 Aralık 2022’de final müsabakaları sonrası Kadınlar ve Erkekler kategorilerinde ilk 3 sırayı alan sporcular için Hasan Kalyoncu Üniversitesi Spor Salonu’nda madalya töreni düzenlenecek. Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz ve protokolün yer alacağı törenler sonrası müsabakalar sona erecek.

Türkiye'de geleneksel okçuluk müsabaka ve kıyafet kuralları, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenleniyor. TGTOF ayrıca Türk okçuluğunun yayılması adına müsabakalar düzenliyor, hakem ve antrenör eğitimleri veriyor. Henüz 2019’da kurulan Federasyon, üç yıl içinde 580 kulüp ve 12 binin üzerinde lisanslı sporcuya erişmiş durumda bulunuyor. Minikler Salon Türkiye Şampiyonası



