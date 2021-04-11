Okçulukta madalya gelmedi

Antalya'da devam eden Avrupa Okçuluk Grand Prix ikinci ayağında milli sporcularımız kürsünün dışında kaldı. Türkiye, 18 sporcuyla yer aldığı turnuvayı yarı final göremeden tamamladı.

Olimpik branş olan klasik yayda, Mete Gazoz ile Yasemin Anagöz, sıralama atışlarında zirvede yer alsa da madalya şansı yakalayamadı. Sıralama atışlarını lider bitirdikleri için ilk iki maçı bay geçen Yasemin Anagöz çeyrek finalde Fransız rakibi Barbelin'e beraberlik atışıyla 6-5 yenilerek turnuvayı 5. bitirdi. Mete Gazoz ise daha ilk maçında kaybetti ve 22. sırada yer aldı.