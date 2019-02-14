Okçulukta hedef Dünya Şampiyonası

"(Yılın antrenörü seçilmesi) Ülkemizde ilk defa teknik anlamda bir antrenör böyle bir başarıya ulaştı"

Klasik yayda dünyada yılın sporcuları seçilen Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz’ü yetiştiren Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, "Dünya Şampiyonası’nda ülkemize hem erkeklerde hem de kadınlarda kota yarışmasını kazandırmak istiyoruz." dedi.

Türk okçuluğunun altın yılını yaşadığı 2018’de "yılın erkek sporcusu" ve "yılın en iyi çıkış yapan sporcusu" ödüllerini alan 19 yaşındaki Mete Gazoz ile "yılın kadın sporcusu" ödülünü kazanan 20 yaşındaki Yasemin Ecem Anagöz’ü 13-14 yaşlarından itibaren milli takıma alarak bugünlere getiren Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından "Yılın antrenörü" ödülüne layık görülmüştü.

Ergin, Antalya’da devam eden milli takım kampında AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018’de ay-yıldızlı sporcuların çok önemli başarılar elde ettiğini belirterek, istikrarlı bir başarı grafiği yakaladıklarını söyledi.Milli takım sporcuları ile 2013 yılından itibaren çalışmaya başladığını dile getiren Ergin, bu yıl hem gençlerde hem de büyüklerde katıldıkları yarışmaları domine ederek, önemli dereceler aldıklarını ifade etti.

Sporcularının Gençler Avrupa Şampiyonası’nda kazandıkları altın madalyalarla Türkiye’yi Avrupa’nın zirvesine taşıdığını aktaran Ergin, şöyle konuştu: "Antalya’da Dünya Şampiyonası hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Hollanda’da 10-16 Haziran tarihlerinde yapılacak Dünya Şampiyonası, 2019’un en önemli yarışması. Bu yarışmayla 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın kota mücadelesi başlamış olacak. Dünya Şampiyonası’nda ülkemize hem erkeklerde hem de kadınlarda kota yarışmasını kazandırmak istiyoruz. Hedefimiz orada takım halinde ilk 8’de bitirebilmek. Bunu elde edebilirsek, maksimum katılma sayısı olan 6 sporculuk yeri elde etmiş olacağız. Bütün çalışmalarımız bu yönde. Eğer orada olmazsa hemen ardından Belarus’ta yapılacak Avrupa Oyunları’nda kota için bir şansımız daha olacak. Ancak ümit ediyoruz ki 2019’da haziran ayı bitmeden ülkemizin okçuluk dalında olimpiyatlarda temsil edileceğini garantilemiş olacağız."

"Tokyo için ümitliyiz"

Dünya Okçuluk Federasyonunun verdiği ödülün hem Türkiye hem de kariyeri için çok değerli olduğunu belirten Ergin, "Ülkemizde ilk defa teknik anlamda bir antrenör böyle bir başarıya ulaştı. Bu ödül bana verilmiş olsa da arkasında çok geniş bir ekip ve sporcu kadrosu var." ifadelerini kullandı.

Göktuğ Ergin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Okçuluk Federasyonunun kendisine verdiği destek sayesinde çalışmalarını en iyi şekilde sürdürmeyi başardığını vurgulayarak, ödülü tüm ekibi adına kabul ettiğini kaydetti.

Dünyada yılın sporcuları seçilen Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz’un Türk sporunun iki önemli karakteri olduğunu aktaran milli takım teknik direktörü, şöyle konuştu:"Ortaya koymuş oldukları fedakarlık ve çalışma azmi, onları her zaman her platformda yukarıya taşıyor. Dünya Okçuluk Federasyonu sadece yönetimsel olarak değil camia olarak da bu iki sporcumuzun yükselişinin farkında. Farkında olduğunu da zaten onları ödüllendirerek ortaya koymuş oldu. 2017 yılından itibaren bu sporcularımız, büyükler kategorisinde yaşları çok genç olmasına rağmen çok önemli yarışmalar kazandı. Birlikte katıldıkları bütün karışık takım yarışmalarında madalya almayı başardılar. Dünya sıralamasında karışık takımda üçüncü basamakta yer alıyorlar. Bunlar bize tabii ki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için çok büyük ümit veriyor. Ülkemizin özlediği madalyayı artık kazanabilecek duruma geldiğimizi düşündürüyor. Diğer taraftan bu iki kardeşimizin özverili çalışmalarının da bu şekilde değerlendirilmesi bizim için değerli."