Okçulukta dünya kürsüsünde 4 madalya

Polonya'da devam eden Dünya Gençler ve Yıldızlar Okçuluk Şampiyonası'nda son güne girilirken, Türkiye, 2 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı. Dünkü yarışların sonunda makaralı yay branşında tüm müsabakalar tamamlandı. Önce yıldız kategorisinde sporcularımız arenaya çıktı. Hazal Burun, Nehir Sarıhan ve Irmak Yüksel'den oluşan kızlar takımımız finalde Hindistan'a 228-216 yenilerek 2. oldu. Yunus Emre Arslan, Abdullah Aslım, Eren Kırca'dan oluşan Erkek Takımımız Güney Afrika'yı 229-220 ve Hazal Durun/Abdullah Aslım'dan oluşan karışık takımımız da Meksika'yı 150-146 yenerek bronz madalya elde etti.

Makaralı Yay Yıldız Erkekler Milli Takımı: Abdullah Aslım, Eren Kırca, Yunus Emre Arslan

Ardından gençler kategorisinde madalya için oklar atıldı. Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Ömer Köse'nin yer aldığı Erkek Takımımız finalde Meksika'ya 230-229 yenilerek 2.'likte kaldı. İpek Tomruk/Emircan Haney'den oluşan karışık takımımız da ABD'ye 155-152 kaybetti, kürsünün dışında kaldı. Şampiyona bugün sona erecek ve klasik yayda yıldız bireyselde finale kalan Ceren Koçur TSİ 14.50'de Fransız rakibi Caroline Lopez'le karşılaşacak.