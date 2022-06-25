Okçulukta çifte final günü

TSİ 11.02'de Songül Lök, Ayşe Bera Süzer ve Yeşim Bostan'dan oluşan Kadın Takımımız, Büyük Britanya ile 11.40'ta ise Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yakup Yıldız'dan kurulu Erkek Milliler de Fransa ile altın madalya için kapışacak. Dün Klasik Yay ve Makaralı Yay karışık takımlarımız çeyrek finalde elendi. Gülnaz Coşkun ve Mete Gazoz'dan oluşan Klasik Yay Takımı, Hollanda'ya 6-2 yenildi. Yeşim Bostan ve Emircan Haney'den kurulu Makaralı Yay Karışık Takımı da Büyük Britanya'ya 153-150 kaybetti. Klasik Yay bireyselde Samet Ak'ı 6-4'le eleyen Brezilyalı Marcus D'Almeida çeyrek finalde de Mete Gazoz'u aynı skorla geçti. Kadınlar Makaralı Yay'da Yasemin Anagöz, Ezgi Başaran ve Gülnaz Coşkun ilk turda elendiler.