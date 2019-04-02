Okçulukta açık hava sezonu açılıyor

Okçulukta açık hava sezonu Antalya’da yapılacak Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası ile başlayacak.

Sezonun ilk açık hava yarışması, 4-7 Nisan tarihlerinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın geleneksel hale geldiğini söyledi.

Topaloğlu, organizasyona yabancı ülkelerden de ilgi olduğunu belirterek, "Aslında bu ulusal bir yarışma ancak yabancı ülkelerden de sporculara açık. Yoğun bir ilgi var. Ülkemizden tüm kulüplerden yaklaşık 600 sporcu katılacak. Ayrıca 14 yabancı ülkeden de 120 civarında sporcu yarışacak." diye konuştu.

Antalya’nın iklim avantajına işaret eden Topaloğlu, "Avrupa’nın birçok yerinde halen kar var. Bu nedenle açık havada çalışamıyorlar. Milli takımlarımız şu an Antalya’da yabancı ülkelerle çok uluslu kamp gerçekleştiriyor. Kampların ardında da Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası yarışması olacak." ifadelerini kullandı.

Topaloğlu, Türk okçuluğunun son dönemde önemli başarılar elde ettiğini vurgulayarak, "Tüm ülkeler milli takımlarımızla bir arada bulunmak, Türkiye’ye gelmek için can atıyorlar. Türk Milli Takımları ile kamp yapmak onlar için bir statü haline geldi. Biz de bundan memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Şampiyonası’nın haziran ayında Hollanda’da yapılacağına değinen Topaloğlu, "Bütün ülkeler Dünya Şampiyonası öncesi hazırlıklarını gözden geçiriyor. Biz de öyle. Hollanda’da yapılacak Dünya Şampiyonası’nın en önemli özelliği, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın kota yarışması. Onun için çok önemli bir yarışma." şeklinde görüş belirtti.

AA