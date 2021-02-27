Okçuluk Milli Takımı Gelibolu’da kampa giriyor

Kovid-19 salgını dolayısıyla uzun bir süre ara verilen Okçuluk Milli takım kampına Gelibolu Mehmetçik Stadı ev sahipliği yapacak. Okçuluk Milli Takımı, Hırvatistan’ın Porec şehrinde düzenlenecek olan Avrupa Grand Pix 1'inci Ayak karşılaşmaları için 2 antrenör ile 14 sporcunun yer aldığı kamp 1-15 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Okçuluk Milli Takım antrenörlerinden Emre Özdemir, "İyi bir kamp dönemi geçireceğiz. Bunun için de gerekli koşullar Mehmetçik Stadı'nda oluşturuldu. Yapacağımız 15 günlük kamp sonunda katılacağımız Avrupa yarışmalarında sporcularımız yine madalyalar alacaktır" dedi.

Gelibolu'daki kampa antrenörler Emre Özdemir, Onur Bektaş ile birlikte şu sporcular katılacak:

Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, Ayşe Bera Süzer, İpek Tomruk, Büşra Nur Gürlek, Emine Azra Yılmaz, Duru Dicle Uzun, Evren Çağıran, Furkan Oruç, Muhammed Yetim, Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Demir Elmaağaçlı ve Egemen Uslu.

DHA