Okçuluk Karışık Takımımız bronz madalya mücadelesi verecek

Milli okçularımız Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz, yarı finalde Hollanda'ya 6-2 mağlup olarak final şansını kaybetti. Temsilcilerimiz Meksika ile bronz madalya mücadelesi verecek.

TÜRK SPORCULARIN DİĞER BRANŞLARDA SONUÇLARI

- Fuji International Speedway'de gerçekleştirilen 109 kilometrelik erkekler yol bisikletinde Türkiye'yi temsil eden Ahmet Örken ve Onur Balkan, yarışı tamamlayamayarak elendiler.

- Boksta erkekler 69 kiloda mücadele eden Necat Ekinci, son 32 turunda Belaruslu rakibi Radzionau'ya 3-2 yenilerek olimpiyata veda etti.

- Judoda erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş, son 32 turunda Butan'dan Ngawang Namgyel'i ipponla yendi ve bir üst tura çıktı. Milli judocumuz son 16 turunda Kazak Yeldos Smetov'la karşılaşacak.

- Judoda 48 kiloda tatamiye çıkan Gül Kader Şentürk, son 32 turu maçında, İspanyol rakibi Julia Figueroa'ya ippon'la yenilerek, olimpiyata veda etti.

- Atıcılık erkekler 10m havalı tabanca elemelerinde ülkemizi temsil eden Yusuf Dikeç 24'üncü sırada, İsmail Keleş ise 25'inci sırada Tokyo Olimpiyat Oyunları'na veda ettiler

- Milli Tekvandocu Rukiye Yıldırım, kadınlar 49 kg ilk tur karşılaşmasında Mısır'dan Nour Abdelsalam'ı 21-20 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli sporcu, çeyrek finalde Kolombiya'dan Andrea Vargas Ramirez ile TSİ 09.30'da karşılaşacak.

Ercan ATA - ANKARA / DHA