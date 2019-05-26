Tolga YILDIRIM- Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) -

TÜRKİYE, Antalya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 3'üncü ayak müsabakalarında makaralı yay erkek takımında ikincilik, karışık takımda üçüncülük, klasik yay erkekler ve karışık takımda üçüncülük elde etti. Yarışta klasik yay erkeklerde üçüncü olan Mete Gazoz, karışık takımda ise Yasemin Ecem Anagöz ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Antalya'da 54 ülkeden 390 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Okçuluk Dünya Kupası 3'üncü ayak müsabakalarının son gününde, Konyaaltı Plajı'nda oluşturulan alanda klasik yay kategorisinde final atışları yapıldı. Klasik yay karışık takım kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Yasemin Ecem Anagöz- Mete Gazoz ikilisi bronz madalya finalinde Çin takımını 6-0 yendi. Klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, bronz madalya finalinde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi 7-3'lük skorla mağlup etti.

Organizasyon, final atışlarının ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Mete Gazoz, kazandığı madalyanın sevincini antrenörü Göktuğ Ergin ve Türk sporseverle paylaştı. Mete Gazoz, kendisine destek verenlere tribünde üçlü çektirdi. Okçuluk Dünya Kupası 3'üncü ayak müsabakalarında dün yapılan makaralı yay final atışlarında Türkiye makaralı yay erkek takımı gümüş madalya alırken, makaralı yay karışık takımı da kategorisinde ise üçüncü olmayı başardı.

Okçuluk Dünya Kupası 3. ayak müsabakalarında sonuçlar şöyle:

Makaralı yay erkekler:

1- James Lutz (ABD)

2- Kris Schaff (ABD)

3- Mike Schloesser (Hollanda)

Makaralı yay kadınlar:

1- Danelle Wentzel (Güney Afrika)

2- Alexis Ruiz (ABD)

3- Huang I-Jou (Tayvan)

Makaralı yay erkek takım:

1- Danimarka

2- Türkiye

3- Hindistan

Makaralı yay kadın takım:

1- ABD

2- Rusya

3- İngiltere

Makaralı yay karışık takım:

1- Güney Afrika

2- Danimarka

3- Türkiye

Klasik yay erkekler:

1- Brady Ellison (ABD)

2- Steve Wijler (Hollanda)

3- Mete Gazoz (Türkiye)

Klasik yay kadınlar:

1- Zheng Yichai (Çin)

2- Sayana Tsyrempilova (Rusya)

3- Tan Ya-Ting (Tayvan)

Klasik yay erkek takım:

1- Çin

2- İtalya

3- ABD

Klasik yay kadın takım:

1- Tayvan

2- Meksika

3- Rusya

Klasik yay karışık takım:

1- İspanya

2- Rusya

3- Türkiye

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Müsabaka alanından detay

- İzleyicilerden detay

- Sporculardan detay

- Türk sporculardan Mete Gazoz detayı

- Mete Gazoz'un atışlarından detay

- Hedef tahtası detayı

- Sporcuların kürsüde madalya alması

- Mete Gazoz'un kürsüde madalya alması

- Mete Gazoz son tur son atışlarından detay

- Mete Gazoz'un 3'ünlük sevinci (kendisine özgü bir el hareketi var)

Haber: Tolga YILDIRIM - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

(FOTOĞRAFLI)