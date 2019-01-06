Okçular salonda sezonu açtı!

Okçulukta sezon, 2019 Salon Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme yarışlarıyla başladı. Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri’nde bugün sona erecek olan yarışmada dün klasik ve makaralı yayda eleme atışları yapıldı.

41 kulüpten 122 sporcunun yer aldığı mücadele sonunda favori isimler yine üst sıralarda yer alarak, ilk 16 sporcu arasına adını yazdırdı. Klasik yayda ilk sırada bulunan Mete Gazoz ilk turu maç yapmadan geçti. Kadınlarda ise Aybüke Aktuna 1., Avrupa şampiyonu Yasemin Anagöz 2. ve Buket Aycan 3. sıradan çeyrek finale kaldı. Makaralı yayda erkeklerde Demir Elmaağaçlı ile kadınlarda Yeşim Bostan da ilk sırada yer alarak ilk turu maç oynamadan geçti.